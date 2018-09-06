Активисты в Европе призвали отложить экстрадицию чеченца в Россию

06 сентября 2018, 23:54

Акции против выдачи России уроженца Ингушетии Ахмеда Алтамирова, обвиненного в причастности к боевикам, прошли в Стокгольме, Париже и Берлине. Власти Боснии и Герцеговины решили экстрадировать его после гарантии российских властей, что Алтамирова не будут пытать.

Руководитель благотворительной ассоциации "Вайфонд" (Швеция) Мансур Садулаев провел сегодня одиночный пикет у посольства Боснии и Герцеговины в Стокгольме.

Садулаев потребовал остановить экстрадицию в Россию уроженца Ингушетии, этнического чеченца Ахмеда Алтамирова. Обвинение в отношении Алтамирова сфальсифицировано, отмечается на плакате пикетчика, фото которого опубликовал сегодня "Вайфонд" в Instagram.

Решение об экстрадиции 24-летнего Алтамирова принял Минюст Боснии и Герцеговины. В России молодой человек обвинен в причастности к сирийским боевикам. Алтамиров с 2013 года жил и работал в Стамбуле, а в марте 2018 года на один день прибыл в Сараево, где был арестован как разыскиваемый по линии Интерпола, сообщило 31 августа со ссылкой на адвоката Алексея Оболенца издание "Кавказ.Реалии".

По словам адвоката, доказательств пребывания Алтамирова в Сирии нет, но власти Боснии и Герцеговины и Апелляционная коллегия суда сочли его экстрадицию возможной, так как российская сторона гарантировала неприменение к нему пыток. Прошение Ахмеда Алтамирова об убежище, поданное в июне, было отклонено, а Европейский суд по правам человека отказался применить к нему правило 39, которое предполагает немедленный запрет на экстрадицию.

По состоянию на 23.33 мск 6 сентября, Ахмед Алтамиров числится в списке разыскиваемых по запросу России людей на сайте Интерпола. Основанием для розыска названо обвинение в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Коллективные акции в защиту Ахмеда Алтамирова у посольств Боснии и Герцеговины в Париже и Стокгольме прошли 4 сентября, а 5 сентября аналогичная акция состоялась у дипломатического представительства страны в Берлине. Активисты обратились к боснийским властям с призывом отсрочить экстрадицию Алтамирова, запланированную на ближайшие дни, чтобы дать адвокатам возможность доказать несостоятельность обвинений.

Участники акции в Париже передали в посольство Боснии и Герцеговины документы, описывающие ситуацию с Ахмедом Алтамировым, сообщил глава ассоциации "Барт-Маршо" Джамбулат Сулейманов. Видео о трех акциях протеста с субтитрами на русском языке опубликован сегодня каналом "Вайфонд" на YouTube.

Ахмед Алтамиров, оказался в ряду других уроженцев Северного Кавказа, которых в России необоснованно объявили участниками вооруженных действий в Сирии на стороне боевиков, утверждают представители ассоциации "Вайфонд". В одной из публикаций на странице организации в Facebook сослались на опубликованное в 2016 году расследование журналиста Орхана Джемаля "Их записали в ИГИЛ*". Журналист нашел нескольких выходцев их северокавказских республик, которые по разным причинам покинули Россию и были объявлены в розыск по линии Интерпола как участники незаконных вооруженных формирований в Сирии, хотя в действительности они не бывали в этой стране после начала боевых действий.

Один из основателей "Мусульманского союза журналистов России" Орхан Джемаль, убитый в конце июля в ЦАР, комментировал для "Кавказского узла" такие темы, как исчезновение певца Зелимхана Бакаева в Чечне и конфликт главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с муфтиятом. Он является автором книги "Хроники пятидневной войны", посвященной грузино-российскому конфликту в Южной Осетии 2008 года. "Кавказский узел" подготовил биографию Орхана Джемаля.

В поддержку Ахмеда Алтамирова выступил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, также объявленный в розыск по обвинению в причастности к сирийским боевикам. Абдурахманов утверждает, что никогда не был в Сирии. Власти Боснии и Герцеговины согласились экстрадировать Алтамирова в Россию после заверений российской стороны, что молодого человека намерены привлечь к ответственности за незначительное правонарушение, сообщил Тумсо Абдурахманов в видеообращении от 3 сентября, опубликованном на странице "Вайфонд" в Facebook.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.