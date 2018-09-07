Суд проигнорировал заявление Хазбиева о заказном характере дела

07 сентября 2018, 05:42

Суд в Ингушетии, продлевая срок ареста оппозиционеру Магомеду Хазбиеву, исходил не из принципа состязательности сторон, поскольку защита подсудимого в отличие от гособвинителя приводила аргументированные доводы, считает Тимур Акиев. Сам Хазбиев на заседании суда заявил, что его дело является заказным.

Как информировал "Кавказский узел", на заседании суда 3 сентября Хазбиев потребовал, чтобы на допрос привели главного потерпевшего по делу - главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Также стало известно, что подсудимый заболел пневмонией. Однако на заседание 6 сентября Евкуров не явился. Суд отклонил ходатайство защиты Хазбиева об изменении ему меры пресечения и продлил срок содержания под стражей на два месяца.

Хазбиева был арестован в январе по подозрению в незаконном хранении оружия. Впоследствии прокуратура изучила размещенные в Интернете видеоролики, в которых Хазбиев "в довольно резкой форме" высказывается о действиях республиканских силовиков и чиновников, и оппозиционер был обвинен в оскорблении представителя власти. Сам Хазбиев вину не признал и указал на политическую подоплеку дела.

На заседании суда 6 сентября адвокат подсудимого Андрей Сабинин при решении вопроса о продлении меры пресечения Хазбиеву попросил гособвинителя уточнить обстоятельства, которые препятствуют освобождению его подзащитного из-под стражи, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на процессе.

«Данных о том, что у Хазбиева есть недвижимость за границей, у вас нет? И данные, какая-то оперативная информация, рапорт или то, что его родственники ведут переговоры о том, что в случае освобождения он получит какое-то тайное жилье и тому подобное, есть у вас такая информация?» - сказал адвокат.

Гособвинитель ответил, что он ограничен материалами суда в качестве оснований, и попытался возразить, сказав, что его допрашивают.

Защитник акцентировал внимание суда на том, что Хазбиев находился под госзащитой правоохранительных органов Чечни по делу о покушении на него и приехал в Ингушетию без принуждения. «Я обращаю внимание суда, что с момента добровольной явки Хазбиева 11 января, в материалах дела нет сведений, что он может скрыться, данных о счетах в банке, заграничном жилье, загранпаспорте нет. Не забывайте, он добровольно отказался от государственной защиты, которая была ему предоставлена Чеченской республикой, было известно его местонахождение, но не один сотрудник правоохранительных органов Ингушетии не попытался задержать его при этом. Он приехал сам, его никто не арестовывал, причем он не сдался, а явился сам, чтобы разобраться по своему уголовному делу», - заявил Сабинин.

Он уточнил, что Хазбиев был объявлен розыск по подозрению в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст.222 УК РФ), тогда как статья об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) появилась в деле в 2017 году, а статья об экстремизме (ст. 282 УК РФ) - только 18 мая, и уже 28 мая дело было передано в суд. "Кто-нибудь видел, чтобы так быстро передавали дела по экстремизму в суд?" - обратил внимание защитник.

По его словам, на протяжении восьми месяцев пребывания подсудимого под стражей тяжесть обвинения не может быть основанием для содержания под стражей, поскольку он не может влиять на свидетелей или угрожать им, так как все ключевые свидетели допрошены. «Прокурор должен отстаивать социальную справедливость, что никак не реализовано. Поэтому прошу прекратить этот беспредел и позволить ему [Хазбиеву] быть со своей семьей, позаботиться о своем здоровье и встретить приговор дома. Думаю, что и потерпевший бы нас поддержал», - сказал Сабинин. Последняя фраза адвоката вызвала смех в зале.

Хазбиев на заседании суда также выступил и заявил, что его дело является заказным, а сам добровольно приехал в Ингушетию, тогда как в Чечне отказывались снять с него госзащиту в связи с покушением. "Следственный комитет России по ЧР не подписал мое заявление, где я отказывался от госзащиты, из-за того, что они не имеют права подписывать, пока не будут пойманы те, кто покушался на нас. Несмотря на это, я выехал, чтобы выявить истину в этом деле, и следователь [в Ингушетии] сказал, что меня нужно закрыть. Показания [свидетелей обвинения] Безнасюка и Гадаборшева, всё указывает на сфабрикованность… Если это, конечно, от вас зависит, прошу вас вынести справедливое решение", - призвал подсудимый.

Однако суд решил не освобождать Хазбиева из-под стражи.

На процессе присутствовали руководитель офиса Правозащитного центра «Мемориал» в Ингушетии Тимур Акиев, публицист Руслан Албаков-Мяршхи, активист Хасан Кациев, около 15 человек из числа родственников Хазбиева, в том числе его мать, сестра и братья. Группа поддержки подсудимого на заседании суда 6 сентября была больше, чем на предыдущем слушании. Представителей Евкурова замечено не было, отмечает корреспондент "Кавказского узла".

Решение суда вызвало критику правозащитников

Руководитель ингушского офиса ПЦ «Мемориал» Тимур Акиев отметил, что защита Хазбиева выглядела убедительнее на процессе, чем сторона обвинения. «Сегодня [6 сентября] защита выглядела более убедительнее в вопросе меры пресечения Хазбиеву нежели обвинение. Гособвинитель был немногословен, неубедителен, привел – если их и можно назвать доводами, как верно подметила адвокат Хеда Ибриева - предположения, но не факты. Сабинин привел аргументированные доводы, и если бы суд исходил из принципа состязательности сторон и относительно аргументации, то, скорее всего, избрал бы другую меру пресечения, не подразумевающую содержание под стражей", - сказал он "Кавказскому узлу".

Правозащитник считает, что прокуратуре следует отказаться от обвинения, связанной с оскорблением Евкурова. "В целом если говорить, то думаю, было бы правильно со стороны гособвинения отказаться от обвинения в части статьи 319, так как она не может оказать влияние на приговор, во-вторых, главе региона не пристало быть в качестве потерпевшего, это ему не по статусу», - полагает Акиев.

Ранее защита предлагала изъять из предъявленного Хазбиеву обвинения статью об оскорблении представителя власти, если Юнус-Бек Евкуров так и не явится в суд.

Это обвинение связано с размещением на видеохостинге YouTube интервью Хазбиева. Видеозапись под названием "Магомед Хазбиев отвечает на вопросы редакции сайта ГIалгIайче" продолжительностью 1 час 36 минут и 26 секунд была опубликована 14 сентября 2015 года пользователем ingushetiyaruorg2010 на YouTube. По состоянию на 04.50 мск 7 сентября это видео набрало 9 334 просмотра. На видео Магомед Хазбиев сидит за столом перед ноутбуком, зачитывая с экрана адресованные ему вопросы и комментируя их по-ингушски. Несколько раз оппозиционер упоминает главу Ингушетии, сравнивая его с животным и называя его "врагом Божьим". Во второй части записи - видео "2..Магомед Хазбиев отвечает на вопросы редакции сайта ГIалгIайче" длится 52 минуты 53 секунды, оно набрало по состоянию на 04.51 мск 7 сентября 6 485 просмотров - активист намеренно коверкает имя Евкурова, используя уничижительные слова. Фрагменты речи Хазбиева перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Медиазона" опубликовала "протокол допроса потерпевшего Евкурова" . "Также в высказываниях Хазбиева в мой адрес имеются следующие высказывания: "Уркабек"... "Враг народа", "Враг Бога" и т.д. Как раз указанные фразы носят оскорбительный характер в мой адрес, в связи с чем заявляю привлечь его к уголовной ответственности", - цитирует издание протокол. Отметим, что "Кавказский узел" не располагает подтверждением подлинности данного документа.

Пятимат Юсупова, присутствовавшая на заседании, сравнила процесс с "театром" и "цирком". "Моему возмущению нет предела, по своему желанию сажают людей, настолько это цирк… Это марионетки, это произвол, тут нет "виновен ты или не виновен", здесь есть "угоден ты или не угоден", из неугодного сделают виновного", - сказала Юсупова "Кавказскому узлу" после заседания.

Напомним, что Пятимат Юсупова признана потерпевшей по делу о пытках в ингушском центре "Э". Пятимат Юсупова номинирована на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2017" за то, что боролась за справедливое расследование грубых нарушений прав человека в Ингушетии.

Следующее заседание по делу назначено на 14.00 10 сентября.

Отметим, на фоне суда над Магомедом Хазбиевым две инициативных группы в Ингушетии озвучили просьбу к Владимиру Путину выдвинуть оппозиционера кандидатом на пост главы региона. Эти предложения скептически оценили пользователи соцсетей. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" активистов и политологов, ни эти инициативы, ни сам по себе суд над Хазбиевым не повлияют на перспективы переизбрания нынешнего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Магомеда Хазбиева и Юнус-Бека Евкурова.