Семья онкобольного в Сочи попросила мэрию не выселять ее из пансионата

06 сентября 2018, 05:58

Судебный пристав потребовал съехать последнюю семью, проживающую в помещениях пансионата "Нептун" в Сочи - временном жилье для переселенцев. Мартыновы пожаловались в мэрию, указав, что глава семьи тяжело болен, и попросили не лишать их единственного жилья.

Как сообщал "Кавказский узел", администрация Сочи предпринимала попытки выселить жильцов "Нептуна", комнаты в котором распределены между олимпийскими переселенцами и пострадавшими от стихийных бедствий, с декабря 2016 года. 25 января 2017 года жильцы пансионата получили предупреждение об отключении электроснабжения, а 24 марта судебный пристав предупредил три семьи, остающиеся в пансионате "Нептун", о необходимости выселения без предоставления другого жилья. Семья Мартыновых должна была съехать до 1 апреля 2017 года.

Сообщение о выселении семьи в Сочи поступило на смс-сервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Мартынов рассказал о тяжелом заболевании

Требования о выселении семье Мартыновых, все еще проживающей в пансионате, судебный пристав предъявил 5 сентября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава семьи Андрей Мартынов.

"Мы живем уже второй год в пансионате без света, воды, тепла, на стенах грибок, в полной антисанитарии. Два года назад тут все отключили. Но уйти нам некуда", - рассказал он.

По словам Мартынова, врачи выявили у него онкологическое заболевание легких.

"Недавно удалили одно легкое. Хожу с трудом. Дышу с трудом. Говорю с трудом. Сегодня приходил пристав. Я находился в больнице. Только поэтому нас сегодня не выбросили на улицу", - пояснил он.

Мартынов рассказал, что обратился к главе города с просьбой не выгонять, а поддержать супругов. "С таким заболеванием мы с супругой просто погибнем на улице. А снять какое-либо жилье на наши деньги... мы не в состоянии", - пожаловался глава семьи. Он пояснил, что врачи после операции прописали ему покой и лечение.

Мартынов рассказал, что он и его 60-летняя супруга Наталья живут в Сочи с 1994 года. Они переехали сюда, продав свое единственное жилье в Кирове, а здесь купили участок и домик в Имеретинской низменности.

Когда в Сочи началась подготовка к Олимпиаде, "у нас изъяли участок и дом, сказав, что документы оформлены неправильно", - отметил Мартынов.

По данным департамента олимпийского наследия Краснодарского края, во время подготовки к Олимпиаде у жителей Сочи было изъято порядка 8746 гектаров земли. Количество граждан, подлежащих переселению вне очереди, составило 2,5 тысячи человек. Для передачи жилья переселенцам в муниципальную собственность было отдано 1247 квартир, сообщается на сайте департамента. Материалы о влиянии зимней Олимпиады 2014 года на ситуацию в Сочи "Кавказский узел"опубликовал на тематической странице "Цена Олимпиады".

"Нас с супругой поселили в пансионат в 2007 году. Нам говорили, что мы должны переждать в маневренном фонде и потом обещали решить нашу проблему. Так мы оказались здесь и живем уже 11 лет", - пояснил он.

По его словам, они с женой дважды пытались через суд оспорить требование мэрии, в 2014 и 2016 годах, однако суд принял решение выселить Мартыновых.

"В Сочи мы живем уже 23 года. Принесли об этом справку, но никому нет дела", - сказал Андрей Мартынов.

Пристав посоветовал Мартыновым обратиться в мэрию

"Мартыновы не исполняют решение (суда. - прим. "Кавказского узла") с 2016 года...Я вынужден выселить эту семью, так как пансионат, как мне известно, больше не принадлежит администрации Сочи. У него новый собственник, которому Мартыновы препятствуют осуществлять свои права", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пристав Владимир Нестеров.

По его словам, он может не исполнять решение суда в случае, если администрация Сочи отзовет исполнительный лист.

"Мартыновым следует обратиться в мэрию", - считает он.

В отделе писем администрации города корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили получение письма от Мартынова.

"Заявление будет рассмотрено в течение месяца", - отметила специалист отдела писем. Она также отметила, что ранее Мартыновы не сообщали о том, что в их семье есть онкобольной.

Выселять на улицу "людей, которые не могут в силу здоровья, материального положения или возраста обеспечить себя другим жильем, недопустимо", так как в этом случае действия администрации могут быть расценены как оставление в опасности (статья 125 УК РФ)", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" не принимающий участие в споре адвокат Михаил Охрименко.

"Мэрия может подать иск по вновь открывшемуся обстоятельству, которым является болезнь выселяемого, и просить отменить решение суда... Если пансионат не принадлежит мэрии, то семье должны предоставить другое жилье из муниципального фонда социального назначения", - сказал адвокат.