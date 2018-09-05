Авиабомба времен Великой Отечественной войны. Фото: Пресс-служба МЧС России

05 сентября 2018, 18:48

Авиабомба найдена в Волгоградской области

Авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, обнаруженная сегодня в Городищенском районе, стала пятнадцатой такой находкой в Волгоградской области с начала года.

"Кавказский узел" писал, что 12 августа саперы обезвредили авиабомбу, найденную в Волге возле хутора Бобры в Среднеахтубинском районе.

Зажигательная авиабомба была найдена сегодня при земляных работах в поселке Орловка. Для ее обезвреживания вызван взрывотехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России, сообщило сегодня на своем сайте управление ведомства по Волгоградской области.

"Это уже пятнадцатая авиационная бомба, найденная на территории Волгоградской области в текущем году", - отметили спасатели. Одну из последних авиабомб также нашли в Городищенском районе, в селе Паньшино. Это произошло 15 августа, говорится на сайте областного МЧС.

Отметим, что 31 августа жители поселка Таманского в Краснодарском крае пожаловались на то, что найденная там авиабомба долго не обезвреживается, а само место находки плохо оцеплено.

Примечание:

"В Волгоградской области обезврежена авиабомба", "Боеприпасы времен войны найдены в Волгограде", "Авиабомба времен войны найдена в Волгограде".

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