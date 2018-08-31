Жители кубанского поселка рассказали о проблемах после обнаружения бомбы

31 августа 2018, 14:56

Авиабомба времен Великой Отечественной войны, найденная в поселке Таманском, не обезвреживается уже вторые сутки, рядом находятся жилые дома, ходят люди и проезжают машины, заявили местный активист и депутат.

Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили утром 30 августа утром во время земляных работ, когда копали котлован под фундамент офиса врача общей практики, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист из поселка Таманский Сергей Пинягин.

По его словам, на месте дежурит казачья полиция, но поблизости от бомбы до сих пор находится много людей. "Они сидят в машине на подъезде к стройке, но к ней можно подойти с другой стороны - там ходят люди, недалеко жилые дома, рядом детский сад. Вчера в нем были дети, сегодня из-за бомбы его закрыли", - сообщил Пинягин.

Сотрудники полиции, которые должны были оцепить место находки боеприпаса, выставили казачий патруль и натянули строительную ленту только со стороны дороги, подтвердила депутат Новотаманского сельского поселения Екатерина Чеботарева. "Люди ходят вокруг, в десяти метрах дорога, отдыхающие ездят, автобусы краснодарские ходят. Бомба лежит вторые сутки. Я звоню и местным властям, и в МЧС, и в МВД - никто не реагирует, все друг на друга перекладывают ответственность", - заявила Чеботарева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, оператор "горячей линии" МЧС России сказал, что ожидаются саперы из Ростова-на-Дону. "У нас рядом (Крымский) мост, там целая служба, которая занимается разминированием Керченского пролива, но простые люди никому не нужны", - прокомментировала информацию МЧС Екатерина Чеботарева. Она полагает, что до прибытия саперов необходимо выставить предупреждающие плакаты, а также ограничить проезд по трассе, которая находится в непосредственной близости от места находки боеприпаса.

На этом пустыре, где нашли бомбу, всегда играют дети, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Таманского Ольга. "Мы вчера узнали о бомбе, об этом говорит весь поселок. Запретили детям выходить из дома, я забрала младшего из детского сада. Но никаких предупреждений нам не было, что рядом с нами бомба хранится", - заявила женщина.

Дежурный МЧС России по Темрюкскому району сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что приезд саперной бригады из Ростова-на-Дону ожидается сегодня. Охрана места обнаружения боеприпаса - задача полиции, заявил дежурный. "Как только к нам поступило первое обращение от жителей, мы сделали запрос на вызов саперной бригады - вот, ждем. Полиция должна оцепить место обнаружения и охранять его круглосуточно. Это не наша ответственность", - сообщил дежурный.

В УМВД по Темрюкскому району заявили, что территория оцеплена. "Там нет доступа, все охраняется, поэтому жалобы жителей не обоснованы", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" дежурный полиции.