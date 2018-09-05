МЧС предупредило о риске пожаров в Кабардино-Балкарии и Дагестане

05 сентября 2018, 07:53

Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Кабардино-Балкарии и Дагестане до 6 сентября.

По данным МЧС, угроза возникновения пожаров сохранится в этот период в северо-восточной части Кабардино-Балкарии. В Дагестане пожароопасность пятого класса будет действовать в низменных районах.

"Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, лесными пожарами, пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Жителям и гостям регионов рекомендовано не разжигать костры и воздержаться от посещения пожароопасных участков, говорится в сообщении на сайте дагестанского ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Нальчике переменная облачность, температура воздуха +27 градусов, ветер скоростью 4 метра в секунду. 6 сентября температура повысится до +28, ветер усилится до 5 м/с. В Махачкале сегодня температура составит +24 градуса, скорость ветра - до 14 метров в секунду. 6 сентября температура повысится до +25. В обеих республиках осадков в этот период не ожидается. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.