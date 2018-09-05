Сочинцев возмутили действия охранников госрезиденции

05 сентября 2018, 03:48

Охрана резиденции "Ривьера-6" запретила посетителям муниципального пляжа Сочи приближаться к забору, отделяющему городской пляж от резиденции, как со стороны моря, так и по суше. В "Ривьере-6" отдыхают первые лица государства, заявили охранники. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители высказали возмущение в связи с запретом.

Береговая охрана резиденции "Ривьера-6" 4 сентября запретила посетителям муниципального пляжа на 20 метров приближаться к забору, разделяющего городской пляж и резиденцию, со стороны моря и суши. Посты также были расставлены на центральных улицах города, передает корреспондент "Кавказского узла".

На стене забора со стороны муниципального пляжа неизвестные разместили объявление "Купание запрещено", на песке выставили ограждение "Внимание! Охраняемая территория. Проход запрещен!". Со стороны моря охрана на катере с надписью "Береговая охрана" кричали в рупор гражданам: "Отплывайте от забора". На суше сидящие в автомобиле охранники также отгоняли посетителей.

В резиденции отдыхают первые лица государства, разъяснили корреспонденту "Кавказского узла" охранники.

Посетители муниципального пляжа возмутились действиями охранников и назвали отношения к людям "пренебрежительным".

"Я инвалид 2 группы по опорно-двигательному аппарату. Меня всегда возмущал огромный забор, который воздвигли здесь со стороны моря и суши между народным пляжем и резиденцией. Этот забор есть отношение к нам власти", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Сочи, пенсионерка-инвалид Роза Меньшикова.

По ее словам, несколько лет назад здесь был оборудован пандус в море для инвалидов.

"Даже колясочники могли спускаться к воде. Но потом этот пандус частично смыло штормом. Его не стали реставрировать и вообще убрали. Но инвалиды привыкли купаться тут. Держимся за стенку и заходим в море... Сегодня (4 сентября) пришла и, как обычно, стала спускаться к воде, держась за стену. И вдруг раздался крик в рупор: "Отойдите от стены!" Как объяснишь, что если я отойду от стены, то я упаду? Кое-как зашла в море. Потом с моря с катера мне стали кричать, чтобы я отплыла от забора. Это было настолько унизительно и обидно до слез", - рассказала женщина.

По ее словам, она видела, как другие инвалиды и старики вынуждены были уходить, так и не искупавшись.

"На заборе развесили таблички о запрете на купание. Но по какому праву? Это ведь муниципальный пляж!" - возмутилась Роза Меньшикова.

Пенсионерка-инвалид, которая представилась Зинаидой Андреевной, также рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее заставили отплыть от забора, отделяющего городской пляж от резиденции.

"Возмущению нет предела. Что это за унижение граждан нашей страны? Ладно, терпим, что выстроили этот забор, который подчеркивает, что мы чернь... Но чтобы к забору было запрещено приближаться! Это вообще что-то! Мы ведь не заплываем на территорию резиденции, не заходим на нее. Так в чем дело? Почему такие запреты?" - задается вопросом Зинаида Андреевна.

По мнению адвоката краевой коллегии адвокатов Михаила Охрименко, никто не вправе ограничивать доступ граждан к водным объектам, тем более на муниципальном пляже.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что посетители муниципального пляжа в августе 2015 года жаловались на вооруженных охранников "Ривьеры-6".