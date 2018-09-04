Жительница Волжского осуждена за ролик в соцсети

04 сентября 2018, 17:52

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам колонии 23-летнюю жительницу Волгоградской области, признав опубликованный ею видеоролик оправдывающим терроризм.

Согласно приговору, Ксения Бондаренко сама написала текстовый комментарий к видеозаписи и 18 декабря 2017 года разместила ее в свободном доступе в одной из социальных сетей. Северо-Кавказский окружной военный суд усмотрел в содержании ролика призывы к терактам и оправдание терроризма, назначив жительнице Волжского два года в колонии общего режима, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Представитель суда уточнил, что дело слушалось в особом порядке, что подразумевает полное признание вины. Комментариями осужденной и ее защитников относительно вердикта суда "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 29 августа Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к четырем годам заключения жителя Адыгеи, разместившего в соцсети видеоролик о теракте.