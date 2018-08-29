Житель Адыгеи осужден на 4 года за пропаганду терроризма в соцсети

29 августа 2018, 18:51

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 4 годам колонии общего режима жителя Адыгеи, обвиняемого по делу о терроризме.

По версии органов предварительного расследования, Камолиддин Гиязов "действовал на почве религиозной ненависти".

Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

"15 июня 2017 года в Краснодаре (подсудимый. - Прим. "Кавказского узла") разместил на странице одной из социальных сетей... видеоматериал о террористическом акте и комментарий к нему, содержащий публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма", - сообщил сегодня в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

Как уточняется, дело Гиязова поступило в суд 2 июля, его рассмотрение заняло пять заседаний.

Согласно "перечню террористов и экстремистов Росфинмониторинга", Камолиддин Гиязов является уроженцем Узбекистана, однако, как отметили в пресс-службе суда, постоянно проживал в Адыгее.

Комментариями Камолиддина Гиязова и его адвокатов относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что прокуратура Краснодарского края обнаружила на страницах пяти пользователей соцсетей изображения с элементами свастики. По решению суда страницы были заблокированы.