Кризис в Турции поставил под угрозу экономику Азербайджана

04 сентября 2018, 18:33

Резкое падение турецкой лиры и заметное ослабление российского рубля на фоне ожидания новых санкций сказались на азербайджанском манате и грузинском лари. Экономический кризис в Турции уже привел к серьезным убыткам для нефтяного сектора Азербайджана и обещает дальнейшие негативные последствия для экономики страны, указывает в своем материале главный редактор Business News Europe Бен Арис.

Падение турецкой лиры возобновилось в конце августа на фоне новостей о планируемой отставке замглавы Нацбанка страны: с 30 августа национальная валюта потеряла еще 4% по отношению к доллару США, а с начала года падение лиры к доллару составило 40%. Экономика России также находится под угрозой из-за американских санкций: российский рубль потерял с начала года около 17% своей стоимости, а предложенный в начале августа Акт о защите безопасности США от агрессии Кремля (Defending American Security Against Kremlin Aggression Act) предполагает запрет на оборот российских суверенных бондов (государственных долговых обязательств) и способен в случае его принятия нанести российской экономике масштабный урон.

И Россия, и Турция играют значительную роль в экономике стран Южного Кавказа. Экономические проблемы этих государств окажут влияние на экономики стран региона, указывает главный редактор Business News Europe Бен Арис, ссылаясь на данные аналитиков в своей статье, опубликованной bne IntelliNews. Перевод этой публикации подготовила "Русскоязычная медиасеть".

Падение турецкой лиры уже сказалось на азербайджанском манате и на грузинском лари, хотя позитивная динамика экономики Грузии помогла избежать серьезных последствий. Для Армении экономический кризис в Турции значения не имеет, поскольку экономические контакты между этими странами минимальны.

Глубокое и быстрое падение турецкой валюты повлекло изменения условий торговли и вызвало коррекцию курсов валют в странах, которые являются ключевыми торговыми партнерами Турции, в том числе в России. 10 августа грузинская валюта упала к доллару на 3,9% в течение одного дня, и ее курс составил 2,57 лари к доллару. Двойной удар, нанесенный падением рубля и лиры, привел к умеренной девальвации валют всего региона, пояснил инвестиционный банк Galt & Taggart, базирующийся в Тбилиси, в аналитической заметке о последствиях кризиса.

Самое значительное влияние экономический кризис в Турции окажет на экономику Азербайджана, которая сохраняет большую зависимость от экспорта углеводородов. Кризис в Турции повлияет на нефтяной сектор Азербайджана, так как Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) является одним из крупнейших инвесторов в экономику Турции. Общий объем ее инвестиций в турецкую экономику эквивалентен $19 миллиардам, но они деноминированы в лирах, поэтому падение лиры привело к серьезным убыткам ГНКАР, указывает азербайджанский экономист Губад Ибадоглу.

Кроме того, Государственный нефтяной фонд Азербайджана держит примерно 0,9% своих активов в турецких правительственных бондах, а с банковским сектором Турции Азербайджан связан через турецкое подразделение азербайджанского банка PASHA, который в июне этого года выпустил новых бондов на сумму $25 миллионов.

"Кавказский узел" писал, что экономика Азербайджана менее трех лет назад уже переживала кризисные явления. В декабре 2015 года Центробанк Азербайджана перевел курс маната в плавающий режим, после чего национальная валюта упала по отношению к доллару и евро почти наполовину. В Азербайджане выросли цены, а коммерческие банки начали отказываться от продажи доллара и евро.

В феврале 2018 года азербайджанские экономисты и аналитики связали решение провести выборы президента Азербайджана досрочно с ожиданием нового экономического кризиса.