Сотрудники правоохранительных органов в Грозном. Фото REUTERS / Саид Царнаев

04 сентября 2018, 00:55

Чеченские силовики объяснили преследование Азамата Байдуева

Житель Чечни Азамат Байдуев, объявленный похищенным после депортации в Россию из Польши, подозревается в причастности к боевикам в Сирии, сообщило МВД Чечни.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев сообщил 2 сентября о похищении в чеченском селе Шалажи Азамата Байдуева, выданного России польскими властями. По данным Гисаева, поздно вечером 1 сентября Байдуева без объяснений увезли из дома в неизвестном направлении вооруженные люди.

Байдуев был депортирован из Польши в Россию 31 августа. Он благополучно прилетел сперва в московский аэропорт Шереметьево, а затем в грозненский аэропорт, после чего добрался до родового села. Никаких претензий к 34-летнему мужчине на протяжении этого пути у властей, по словам Гисаева, не возникло.

Азамат Байдуев был доставлен в правоохранительные органы и признался в причастности к боевикам в Сирии, сообщили чеченские правоохранители.

По данным МВД Чечни, Байдуев признался, что ранее выезжал в Сирию и там "вступил в ряды незаконных вооруженных формирований". "Находясь на территории Сирии, в одном из боестолкновений получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении, опубликованном в 22.22 мск 3 сентября Telegram-каналом МВД Чечни.

В отношении Байдуева возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК России (Участие в незаконном вооруженном формировании). Эта статья предполагает от восьми до 15 лет лишения свободы.

В сообщении не уточняется, где находится Азамат Байдуев. По данным члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой, Байдуев 3 сентября был отпущен.

Информация Саратовой противоречит данным МВД - согласно ее сведениям, уголовное дело в отношении Байдуева не возбуждено. "Со слов начальника ЦПЭ, он обвиняется по нескольким статьям, но возбужденного уг[оловного] дела нет. Допросив [Байдуева, силовики] сегодня его отпустили <...> с формулировкой "обязан явкой", с чем он согласился", - написала Саратова в 22.39 мск 3 сентября на своей странице в Facebook. "Кавказский узел" не располагает информацией о местонахождении Азамата Байдуева из независимых источников.

Азамат Байдуев еще в 2007 году получил убежище в Польше и вскоре перебрался в Бельгию, так как перестал считать Польшу достаточно безопасной для него страной. Летом 2017 года бельгийские силовики задержали Байдуева, сославшись на информацию французских коллег о его "возможной причастности к подготовке терактов", и хотя эти подозрения не подтвердились, мужчину депортировали в Польшу. В Варшаве с ним провели беседу и отпустили, однако спустя некоторое время, 9 апреля, Азамата Байдуева задержали и поместили в депортационную тюрьму, сообщало со ссылкой на его родных 23 апреля издание "Кавказ.Реалии".

Сообщения о судьбе Байдуева появились после того, как международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти раскрыть информацию о местонахождении уроженца Чечни и обеспечить соблюдение его прав. Сообщение с этим призывом было опубликовано на сайте организации в 21.25 мск.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. На "Кавказском узле" также опубликована статья "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".

Примечание:

"Правозащитники усомнились в возможности ОБСЕ повлиять на ситуацию с правами человека в Чечне", "15 стран ОБСЕ потребовали от России отчета о нарушениях прав человека в Чечне", "Похищения людей в Чечне приняли системный характер".

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