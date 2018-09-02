Правозащитник сообщил о похищении выданного Польшей чеченца

02 сентября 2018, 14:58

Азамат Байдуев, выданный России польскими властями, похищен из дома в селе Шалажи Урус-Мартановского района спустя сутки после прибытия в Чечню, сообщил руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев.

Байдуев был депортирован из Польши в Россию 31 августа. Он благополучно прилетел сперва в московский аэропорт Шереметьево, а затем в грозненский аэропорт, после чего добрался до родового села. Никаких претензий к 34-летнему мужчине на протяжении этого пути у властей, по словам Гисаева, не возникло.

Поздно вечером 1 сентября, около полуночи, большая группа вооруженных людей пришла в дом дяди Азамата Байдуева на Леспромхозной улице в Шалажи. Они применили к Байдуеву силу и без объяснения причин увезли его в неизвестном направлении, написал сегодня Ахмед Гисаев на своей странице в Facebook.

Азамат Байдуев еще в 2007 году получил убежище в Польше и вскоре перебрался в Бельгию по просьбе матери, которая не считала Польшу достаточно безопасной для него страной. Летом 2017 года бельгийские силовики задержали Байдуева, сославшись на информацию французских коллег о его "возможной причастности к подготовке терактов", и хотя эти подозрения не подтвердились, мужчину депортировали в Польшу. В Варшаве с ним провели беседу и отпустили, однако спустя некоторое время, 9 апреля, Азамата Байдуева задержали и поместили в депортационную тюрьму, сообщало со ссылкой на его родных 23 апреля издание "Кавказ.Реалии".

По информации издания, до своего переезда в Европу Байдуев, у которого шестеро детей, подвергался преследованию и пыткам в России.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. На "Кавказском узле" также опубликована статья "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".