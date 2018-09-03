Путин проигнорировал годовщину теракта в Беслане

03 сентября 2018, 16:28

Акции в память жертвах теракта в Беслане прошли сегодня в Москве и других российских городах. Президент России Владимир Путин не запланировал с 1 по 3 сентября участие в каких-либо траурных мероприятиях.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале бесланской школы №1. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. На "Кавказском узле" опубликован материал "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". День окончания операции официально объявлен в России Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

Памятные акции в память о жертвах теракта в бесланской школе №1 прошли сегодня в Москве. Акция на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в центре Москвы собрала порядка 300 человек.

Среди участников акции были представители властей Москвы и Северной Осетии, участники операции по освобождению заложников, активисты, жители Москвы. Не произнося официальных речей, собравшиеся возложили цветы, игрушки и бутылки с водой к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане" и выпустили в небо 334 белых воздушных шара, сообщил "Интерфакс".

Москвичи также приходят почтить память погибших в бесланской школе к местам других крупных терактов, произошедших в столице в разные годы - театральному центру на Дубровке, переходу на Пушкинской площади, места взрывов жилых домов на Каширском шоссе и улице Гурьянова, отмечает "Радио Свобода".

Также в Петербурге прошло официальное мероприятие в память о погибших - губернатор Георгий Полтавченко и члены правительства города возложили цветы к памятникам «Детям Беслана» и «Воинам, погибшим на Кавказе», сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Президент России Владимир Путин не запланировал на сегодня посещения каких-либо мероприятий, посвященных трагедии в Беслане, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, сегодня [мероприятий, посвященных годовщине теракта в Беслане] нет в графике у президента. Нет", - приводит слова Пескова РИА "Новости".

Независимого расследования обстоятельств гибели сотни заложников в ходе штурма захваченной школы добиваются активистки общественной организации "Голос Беслана", созданной выжившими жертвами теракта. 1 сентября 2016 года активистки "Голоса Беслана" - заложницы и матери погибших в результате теракта детей - провели акцию протеста в футболках с обвинениями в адрес Путина. Полицейские применили к ним силу при задержании, а суд назначил женщинам штрафы и общественные работы. Власти предпринимают попытки скрыть информацию о реальных обстоятельствах трагедии и в целом стереть теракт из памяти, считают представители "Голоса Беслана".

После теракта в Беслане учебный год в Правобережном районе Северной Осетии начинается 4 сентября, а в остальных школах республики - 1 сентября. В 2017 году сопредседатель комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева поддержала инициативу перенести начало учебного года на 4 сентября во всех школах республики. Власти Северной Осетии не услышали эту просьбу жителей, хотя в де-юре другом государстве - Южной Осетии - День знаний решено праздновать 5 сентября.