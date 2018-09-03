День республики в Нагорном Карабахе отметили шествием и концертами

03 сентября 2018, 03:25

Праздничные мероприятия по случаю Дня провозглашения республики прошли в Степанакерте и районных центрах Нагорного Карабаха. Самопровозглашенная республика должна объединиться с Арменией, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Нагорно-Карабахская Республика была провозглашена 2 сентября 1991 года. 6 января 1992 года по результатам референдума о статусе Нагорного Карабаха, 99,89 % участников которого высказались за независимость, Нагорный Карабах объявил себя независимым государством. Азербайджан не признал независимости, считая Нагорный Карабах частью своих территорий. Международный статус Нагорного Карабаха не урегулирован. Страны-члены ООН не признают Нагорный Карабах независимым государством. Резолюциями Совбеза и Генассамблеи ООН подтверждена территориальная целостность Азербайджана.

В Степанакерте и в районных центрах Нагорного Карабаха 2 сентября прошли тожественные и культурные мероприятия, посвященных 27-летию со Дня провозглашения республики, подготовленные правительством, передает корреспондент "Кавказского узла".

В Степанакерте торжественные мероприятия начались в 10.00 по местному времени (09.00 мск) и проходили до 23.00 по местному времени (22.00 мск).

С утра от площади Возрождения к Мемориальному комплексу состоялось шествие, участники которого возложили венки и цветы в память погибших воинов.

В течение дня с 12.22 (11.22 мск) до 18.00 (17.00 мск) Минкультуры Нагорного Карабаха организовала в парке имени Степана Шаумяна выставку прикладного и художественного искусства, мастер-классы для желающих по вышивке и керамике, конкурс рисунков на асфальте, урок национальных танцев, концерт традиционного ансамбля песни и танца «Карин», группы гитаристов из Шуши и Национального инструментального оркестра «Арцах».

Также во дворе Степанакертского Центра культуры имени Шарля Азнавура состоялся концерт художественной группы из Армении, учеников художественной школы Степанакерта, танцевального детско-юношеского колледжа «Наируи» и «Дети Арцаха».

Завершились праздничные мероприятия концертом на площади Возрождения в Степанакерте с участием артистов из Армении и Нагорного Карабаха, а в 22.00 (21.00 мск) был праздничный фейерверк.

Независимость Нагорного Карабаха в первую очередь должна признать Армения

Для участия в праздничных мероприятиях, в Нагорный Карабаха приехала делегация из Армении, в которую вошли президент Армении Армен Саргсян, депутаты армянского парламента, представители военного руководства, общественные и культурные деятели, а также гости из России.

«Для нас 2 сентября - это не просто день независимости, а день победы. В этот день весь армянский народ вернул себе ту гордость, чувство победы, уверенность в будущем, напомнил о своей миссии и национальной идентичности», - сказал Армен Саргсян на брифинге с журналистами.

«За прошедшие 27 лет Нагорный Карабах доказал свою историческую сущность и право на суверенитет», - заявил журналистам принявший участие в праздничных мероприятиях директор Общественного Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Владимир Захаров.

Он выразил мнение, что независимость Нагорного Карабаха в первую очередь должна признать Армения.

«Для достижения международного признания мы должны учиться из прошлого», - заявил на брифинге секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян.

«Наша конечная цель – единое армянское государство», - заявил журналистам спикер парламента Нагорного Карабаха Ашот Гулян.

Целью Нагорного Карабаха должно быть присоединение к Армении

О необходимости добиваться международного признания, а после воссоединиться с Арменией заявили корреспонденту "Кавказского узла" жители Степанакерта.

«За эти 27 лет Республика Арцах (Нагорный Карабах) достигла хороших результатов и достигнет больших побед. Нашей конечной целью должно быть присоединение с Арменией. Я другого итога не желаю и не признаю», - заявил ветеран карабахской войны Карен Мирзоян.

Он рассказал, что для его семьи День провозглашения республики - главный праздник.

«Вся наша семья принимает участие во всех мероприятиях в городе, а вечером всей родней организовываем застолье. Для меня очень важно, чтобы мои дети знали, почему этот день так важен для меня», - сказал ветеран.

Нагорный Карабах хоть и провозгласил себя республикой, но независимым пока его назвать нельзя, считает отец погибшего в карабахской войне военнослужащего, житель Степанакерта Юрий Саркисян.

«В начале карабахского движения, да и после первой карабахской войны, мы надеялись, что независимость наша признана. Погибло много молодых, защищая свою родину, мирное население пострадало. После была апрельская война в 2016 году, но международное сообщество продолжает молчать. Я думаю, при таких обстоятельствах до признания нам надо будет пройти еще долгий путь, и еще дольше до присоединения с Арменией», - сказал пенсионер.

После обострения карабахского конфликта апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако активное противостояние не прекратилось, следует из опубликованной "Кавказским узлом" справки "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В зоне карабахского конфликта в течение двух лет обстрелы велись каждые сутки, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", размещенной на "Кавказском узле".

"На самом деле, этот праздник официально называется День Нагорно-Карабахской Республики. Потому моя семья празднует праздник с этим названием. А то, что многие путают с независимость НКР, я считаю это незнанием истории. Независимость наша была декларирована 6 января 1992 года на основании референдума в декабре 1991 года", - заметила Армине Айрапетян.

"Я считаю, что не должно быть двух армянских государств. Есть только одна великая Армения, и в ее составе я вижу Арцах (Нагорный Карабах)", - сказала она.

«Республике Арцах уже 27 лет. Мы не только состоявшееся государство, но и продолжаем развиваться. Для всего армянства это - день создания второго армянского государства... Для нашего поколения главной задачей является любой ценой сохранить, защитить и развивать то, что создали для нас поколение наших родителей», - заявил член правления карабахского общественной организации «Поколение Айка» Ерванд Гаджиян.

Он отметил, что «их организация принимает активное участие во всех официальных мероприятиях, посвященные Дню провозглашения Республики Арцах»

«После правительственных мероприятий мы уже с членами нашей организации организовываем различные мероприятия культурного и образовательного характера. Стараемся, чтоб этот день прошел интересным и познавательным. И в целом стараемся, чтоб наши ребята были едины и принимали активное участие во всех событиях, значимый для нашей Родины», - сказал Гаджиян.