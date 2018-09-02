Экспертиза не нашла таллий в останках слесаря в Таганроге

02 сентября 2018, 08:00

Проведенная экспертиза эксгумированного тела слесаря авиазавода в Таганроге Максима Терещенко показала, что таллий в его органах отсутствует. Теперь его мать настаивает на независимом исследовании биоматериала, сообщил адвокат Александр Попков.

Как информировал "Кавказский узел", слесарь-сборщик Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) Максим Терещенко, по словам его матери, с ноября 2017 года жаловался родным на тяжелый запах на предприятии, а 30 декабря скончался от отека головного мозга. Власти Таганрога отвергли связь смерти рабочего с отравлением, однако его мать и супруга добились эксгумации тела, так как посчитали, что его смерть наступила от отравления таллием.

Сотрудники ТАНТК им. Г.М.Бериева, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, рассказали, что обратились к врачам с симптомами отравления тяжелыми металлами в ноябре и декабре 2017 года. Анализы подтвердили отравление таллием, который является высокотоксичным ядом. Руководство завода, а также управление Роспотребнадзора по Ростовской области, отвергли связь отравления с производственным процессом. В апреле был задержан подозреваемый в отравлении таллием сотрудников, после он был помещен под домашний арест. Подозреваемый полностью признал вину, следует из материалов суда. Однако защита заявила о давлении на подозреваемого.

Данные медицинской экспертизы получены, согласно ее результатам, таллий в останках слесаря Максима Терещенко отсутствует, сообщает со ссылкой на Александра Попкова "Коммерсант-Юг".

Сейчас мать погибшего слесаря добивается проведения независимой экспертизы и для этого требует выдать ей биоматериал сына, однако ей "уже несколько раз... говорили, что не отдадут биоматериалы, "потому что вы можете туда таллий подсыпать", - приводятся слова Попкова на сайте Международной правозащитной группы "Агора".

"Мне отвечают, что я насыплю (в останки, - прим. "Кавказского узла") таллия и докажу, что Максим отравился", - рассказала мать умершего Светлана Сакеевич изданию "Блокнот".

Подозреваемый по делу об отравлении таллием по решению суда находится под арестом до 6 сентября, сообщает ТАСС.