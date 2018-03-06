Таганрогский авиационно научно-технический комплекс. Фото: Alexxx1979 https://ru.wikipedia.org/

06 марта 2018, 14:05

Власти Таганрога отвергли связь смерти рабочего с отравлением таллием

Все отравившиеся таллием сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса живы, смерть слесаря предприятия произошла по другой причине, заявил сегодня мэр Андрей Лисицкий.

Как писал "Кавказский узел", мать 23-летнего слесаря-сборщика Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им.Г.М.Бериева предположила, что его смерть связана с отравлением таллием.

Слесарь-сборщик ТАНТК Максим Терещенко, по словам его матери, с ноября 2017 года жаловался родным на тяжелый запах на предприятии. 30 декабря он скончался в результате отека головного мозга.

В связи с отравлением таллием на предприятии нет ни одного погибшего, заявил сегодня на пресс-конференции мэр Таганрога Андрей Лисицкий. "Связь, которую некоторые издания делают между смертью одного из сотрудников и отравлением таллием, не соответствует действительности", - цитирует главу города ТАСС.

Сотрудники ТАНТК им.Г.М.Бериева, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, сообщили, что обратились к врачам с симптомами отравления тяжелыми металлами в ноябре и декабре 2017 года. Анализы показали, что они отравились таллием, который является высокотоксичным ядом. Руководство завода факт отравления подтвердило, отрицая связь с производственным процессом. К подобному выводу пришло также управление Роспотребнадзора по области.

По данным Лисицкого, работники завода начали обращаться с жалобами на ухудшение состояния здоровья только с января.

"Первое обращение было 4 января - один человек, потом еще шесть человек. Первые результаты обнаружения таллия в крови были 9 февраля. Всего анализы на наличие таллия сдали на 37 человек. У 28 результаты определили наличие токсичного металла, по остальным результатов нет еще", - сообщил Лисицкий.

По его словам, семеро отравившихся лечатся в московском институте им.Склифосовского, еще восемь госпитализированы в Ростове-на-Дону и один человек - в Таганроге.

Доступ к тем помещениям завода, в которых находились пострадавшие, ограничен, передает информацию мэра "Интерфакс".

Примечание:

"Начато расследование массового отравления школьников в Волгодонске", "Дело о массовом отравлении в Новочеркасске передано в суд", "Выписаны все жертвы отравления в ростовском бассейне".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 марта 2018, 22:11

06 марта 2018, 22:10

06 марта 2018, 22:03

06 марта 2018, 21:54

  • Кубанские пенсионеры выразили досаду от предвыборной агитации

    Предвыборные листовки и газеты захламляют подъезды и дворы на фоне отсутствия интереса к личностям кандидатов в президенты, сообщили опрошенные «Кавказским узлом» кубанские пенсионеры. Доверенные лица кандидатов посетовали на неравноправные условия теледебатов и игнорирование избирательными комиссиями жалоб на нарушения.

06 марта 2018, 20:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты