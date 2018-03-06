Власти Таганрога отвергли связь смерти рабочего с отравлением таллием

06 марта 2018, 14:05

Все отравившиеся таллием сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса живы, смерть слесаря предприятия произошла по другой причине, заявил сегодня мэр Андрей Лисицкий.

Как писал "Кавказский узел", мать 23-летнего слесаря-сборщика Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им.Г.М.Бериева предположила, что его смерть связана с отравлением таллием.

Слесарь-сборщик ТАНТК Максим Терещенко, по словам его матери, с ноября 2017 года жаловался родным на тяжелый запах на предприятии. 30 декабря он скончался в результате отека головного мозга.

В связи с отравлением таллием на предприятии нет ни одного погибшего, заявил сегодня на пресс-конференции мэр Таганрога Андрей Лисицкий. "Связь, которую некоторые издания делают между смертью одного из сотрудников и отравлением таллием, не соответствует действительности", - цитирует главу города ТАСС.

Сотрудники ТАНТК им.Г.М.Бериева, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, сообщили, что обратились к врачам с симптомами отравления тяжелыми металлами в ноябре и декабре 2017 года. Анализы показали, что они отравились таллием, который является высокотоксичным ядом. Руководство завода факт отравления подтвердило, отрицая связь с производственным процессом. К подобному выводу пришло также управление Роспотребнадзора по области.

По данным Лисицкого, работники завода начали обращаться с жалобами на ухудшение состояния здоровья только с января.

"Первое обращение было 4 января - один человек, потом еще шесть человек. Первые результаты обнаружения таллия в крови были 9 февраля. Всего анализы на наличие таллия сдали на 37 человек. У 28 результаты определили наличие токсичного металла, по остальным результатов нет еще", - сообщил Лисицкий.

По его словам, семеро отравившихся лечатся в московском институте им.Склифосовского, еще восемь госпитализированы в Ростове-на-Дону и один человек - в Таганроге.

Доступ к тем помещениям завода, в которых находились пострадавшие, ограничен, передает информацию мэра "Интерфакс".