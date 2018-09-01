Власти Сочи уточнили число госпитализированных пассажиров аварийного самолета

01 сентября 2018, 17:16

После аварийной посадки самолета в аэропорту Сочи в больницу доставлены трое из 18 пострадавших пассажиров, уточнила мэрия города-курорта. Причиной аварии могли стать погодные условия, а также ошибка пилота и техническая неисправность, сообщило следствие.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью при посадке в аэропорту Сочи загорелся Boeing со 170 людьми на борту. 18 человек пострадали, сообщалось, что шестеро из них госпитализированы. При эвакуации пассажиров, предварительно, от сердечного приступа умер сотрудник аэропорта. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Самолет сел со второго раза

Среди госпитализированных пассажиров - один взрослый и два ребенка, их жизнь вне опасности, сообщается сегодня на сайте администрации Сочи.

61 пассажир из 166 временно размещен в гостинице "Александровский сад" в Имеретинской низменности, для них организовано горячее питание и помощь психологов, все они будут доставлены к местам отдыха, отмечается в сообщении мэрии.

Один из находящихся в больнице пассажиров вертолетом будет доставлен в НИИ- Краевую клиническую больницу №1 для продолжения лечения и оказания, при необходимости, высокотехнологичной помощи, сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края на своем сайте.

Все пострадавшие получат компенсации от страховой компании "Сургутнефтегаз", их размер составит не более двух миллионов рублей и будет зависеть от полученных травм, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу Всероссийского союза страховщиков "РИА Новости".

Пострадавшие пассажиры смогут обратиться за страховыми выплатами после того, как поправятся, для них процедуру получения компенсаций максимально упростят, уточняется в сообщении.

Следователи выясняют причину аварии

Пассажиры самолета рассказали, что причиной инцидента могли стать стать плохие метеоусловия - ночью была гроза и сильный дождь, самолет два раза заходил на посадку, передает "Первый канал".

«(Самолет, - прим. "Кавказского узла") шасси выпустил, мы плавно приземлились, потом ехали и торможения не чувствовалось. И потом выехали за полосу, самолет накренился на правый, на левый бок, загорелся», – приводит слова одного их пассажиров телеканал.

Кроме неблагоприятных погодных условий Следственный комитет рассматривает еще две версии аварийной посадки самолета в Сочи - ошибку пилотов и техническую неисправность, передает со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России ТАСС.