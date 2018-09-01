01 сентября 2018, 08:28
Сотрудник сочинского аэропорта умер при эвакуации пассажиров
Причина смерти сотрудника, умершего сегодня при эвакуации пассажиров из горящего самолета, предварительно определена как сердечный приступ, сообщил представитель аэропорта Сочи.
Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью при посадке в сочинском аэропорту загорелся Boeing со 170 людьми на борту. Пострадали 18 человек, шесть из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Пресс-служба аэропорта сообщила о гибели сотрудника, пообещав оказать помощь его семье. "Сегодня, 1 сентября, во время оперативных мероприятий в международном аэропорту Сочи, предположительно, от сердечного приступа скончался один из его сотрудников", - цитирует сообщение пресс-службы РИА "Новости".
Сотрудник аэропорта скончался уже при доставке в больницу, со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил ТАСС. Он добавил, что пассажиры пострадали от угарного газа, одного ребенка задели локтем.
Скончавшийся руководил аварийно-спасательным расчетом аэропорта, ему стало плохо во время эвакуации пассажиров, сообщил источник. "Причина смерти не связана напрямую с инцидентом. У погибшего были проблемы с сердцем", - приводит его слова "Интерфакс".
Авиакомпания Utair сообщила, что предоставит пассажирам авиарейса Сочи - Москва запасной самолет. "Задержка составит 3,5-4 часа. Из Москвы в Сочи уже вылетел резервный борт", - цитирует слова представителя авиакомпании издание.