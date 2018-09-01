Сотрудник сочинского аэропорта умер при эвакуации пассажиров

01 сентября 2018, 08:28

Причина смерти сотрудника, умершего сегодня при эвакуации пассажиров из горящего самолета, предварительно определена как сердечный приступ, сообщил представитель аэропорта Сочи.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью при посадке в сочинском аэропорту загорелся Boeing со 170 людьми на борту. Пострадали 18 человек, шесть из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Пресс-служба аэропорта сообщила о гибели сотрудника, пообещав оказать помощь его семье. "Сегодня, 1 сентября, во время оперативных мероприятий в международном аэропорту Сочи, предположительно, от сердечного приступа скончался один из его сотрудников", - цитирует сообщение пресс-службы РИА "Новости".

Сотрудник аэропорта скончался уже при доставке в больницу, со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил ТАСС. Он добавил, что пассажиры пострадали от угарного газа, одного ребенка задели локтем.

Скончавшийся руководил аварийно-спасательным расчетом аэропорта, ему стало плохо во время эвакуации пассажиров, сообщил источник. "Причина смерти не связана напрямую с инцидентом. У погибшего были проблемы с сердцем", - приводит его слова "Интерфакс".

Авиакомпания Utair сообщила, что предоставит пассажирам авиарейса Сочи - Москва запасной самолет. "Задержка составит 3,5-4 часа. Из Москвы в Сочи уже вылетел резервный борт", - цитирует слова представителя авиакомпании издание.