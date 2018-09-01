18 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Сочи

01 сентября 2018, 07:32

Boeing 738 загорелся сегодня ночью при посадке в сочинском аэропорту, шестеро из восемнадцати пострадавших госпитализированы.

Сегодня в 2:25 мск самолет авиакомпании "Ютэйр", прилетевший в Сочи из Москвы, выкатился за пределы посадочной полосы. При этом оба крыла самолета загорелись.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, говорится на сайте Южного следственного управления на транспорте СКР.

"Медицинская помощь оказана 18 пострадавшим, в том числе трем детям. Госпитализировано шесть человек, в том числе двое детей. Погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками", - сообщил на своем сайте Минздрав России.

На видео "Пассажирский Boeing загорелся после посадки в Сочи", опубликованном сегодня на Youtube, виден горящий у взлетно-посадочной полосы самолет.

"Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя", - цитирует сообщение авиакомпании "Ютэйр" "Интерфакс". По данным перевозчика, на борту находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа.

"Кавказский узел" не располагает комментариями авиакомпании относительно возбуждения уголовного дела, сайт авиакомпании "Ютэйр" по состоянию на 7:31 мск недоступен.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 августа самолет Уфа - Сочи авиакомпании Red Wings с 204 пассажирами на борту вскоре после взлета совершил экстренную посадку из-за загоревшегося двигателя. Пассажиры вылетели в Сочи резервным бортом.