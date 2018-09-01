Главный редактор журнала "7x7" Софья Крапоткина. Фото https://7x7-journal.ru

01 сентября 2018, 01:46

Интернет-журнал "7x7" за сутки собрал средства на оплату штрафа за интервью с политиком

Читатели интернет-журнала "7x7", который многократно публиковал материалы о событиях на Северном и Южном Кавказе, помогли изданию за сутки собрать более 840 тысяч рублей для оплаты штрафа, назначенного после публикации интервью о легализации наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", интернет-журнал "7x7", многократно публиковавший материалы о событиях на Северном и Южном Кавказе, объявил сбор средств на оплату штрафа в 800 тысяч рублей, назначенного после публикации видеоинтервью о проблеме наркотиков. Роскомнадзор усмотрел в этом материале пропаганду наркотиков и суд принял сторону ведомства. Интернет-журнал попросил читателей о материальной поддержке, чтобы собрать деньги для оплаты штрафа.

Издание было оштрафовано на основании административного протокола, составленного региональным управлением Роскомнадзора после публикации видеоинтервью политика Михаила Светова. Он рассуждал о легализации наркотиков и говорил о вреде различных наркотических средств, высказав при этом личное негативное отношение к их употреблению, однако эксперты усмотрели в материале пропаганду преимущества героина перед синтетическими наркотиками.

Журналисты начали сбор денег вечером 30 августа. По состоянию на 23.30 мск 31 августа на сайте издания было указано, что собраны 841 500 рублей, сообщил "Дождь".

"7x7" поставил целью собрать 840 тысяч рублей, так как интернет-журнал был оштрафован на 800 тысяч, а его главный редактор Софья Крапоткина - на 40 тысяч.

"Если получится собрать больше, то мы потратим деньги на то, чтобы платить гонорары корреспондентам, фотографам, видеооператорам, отправлять их в командировки и выпускать расследования", - говорится на странице издания, посвященной сбору денег.

По состоянию на 1.43 мск "7x7" собрал 844 700 рублей.

Интернет-журнал "7x7" многократно писал о проблемах и жизни регионов Северного и Южного Кавказа. В частности, в апреле 2018 года издание подготовило совместно с "Кавказским узлом" видеосюжет о "бархатной революции" в Армении. Также "7x7" обращался к ситуации с уголовным преследованием руководителя грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева, который с 11 января находится под стражей. Подробный материал "7x7" посвятил делу корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева, осужденного на три года по обвинению в хранении наркотиков.

Примечание:

"Суды в Азербайджане приняли решения заблокировать четыре оппозиционных сайта", "Пользователи соцсетей поддержали блогера в споре с Даудовым", "Эксперт МВД рассказал суду по делу Титиева об изъятии марихуаны".

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