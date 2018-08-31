Волгоградские активисты потребовали освободить Навального

31 августа 2018, 20:45

Шестеро участников акции "Стратегия-31" провели сегодня одиночные пикеты с требованием не повышать пенсионный возраст, отправить в отставку мэра Волгограда и освободить оппозиционного лидера Алексея Навального.

Как писал "Кавказский узел", активисты "Стратегии-31" неоднократно проводили акции протеста в Волгограде, настаивая на исполнении статьи 31 Конституции России о праве граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. 31 июля пять участников акции провели одиночные пикеты против пенсионной реформы.

Мэрия Волгограда не согласовала проведение акции в центре Волгограда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Васильченко. По словам организатора акции, он обжаловал отказ в Центральном районном суде Волгограда, а сегодня суд отказал ему в удовлетворении апелляционной жалобы.

"Администрация Волгограда решением от 17 августа не согласовала указанное мероприятие ввиду проведения благоустройства в заявленных местах в рамках подготовки празднования Дня города", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь областного суда.

Васильченко было предложено провести акции в Краснооктябрьском районе Волгограда, где есть специально отведенное место для проведения публичных мероприятий, но тот отказался, сказал представитель суда. 30 августа суд отказался удовлетворить иск Васильченко. "Проверив законность и обоснованность решения суда <...> судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда оснований для отмены решения суда не усмотрела", - сказал представитель суда.

Мэрия не смогла убедительно обосновать свой отказ в суде, заявил Васильченко. "Никто из судей не хочет идти навстречу. За 16 лет я провел 160 пикетирований, никаких работ по благоустройству ни разу не было. На суде они сказали, что благоустройство и уборка – это одно и то же. Однако уборка может быть в любой момент, и она не опасна. Представитель мэрии принесла план уборочных работ без даты, он юридически ничтожен", - пояснил активист.

Сегодня Владимир Васильченко стоял с плакатами за отставку мэра и против пенсионной реформы. "Путинская пенсионная реформа: вместо пенсии – морг!", - написал он на одном из них. Во время пикетирования мимо Владимира Васильченко несколько раз проехал экскаватор. По словам активиста, прохожие активно реагировали на плакат о пенсиях. "Две бабушки просили нас провести митинг у областной администрации", - сказал он.

Кроме Васильченко сегодня в Волгограде пикетировали Галина Тихенко, Владимир Тельпук, Елена Шеина, Владимир Васиковский и Галина Заболотнева. Пятеро активистов пикетировали с 16:40 до 18:30 часов, а Галина Тихенко – с 14:00 до 18:30 часов.

Тихенко держала плакат "Суд на Алексеем Навальным - это расправа" и портрет Навального. "Алексею Навальному дали 30 суток, чтобы он не принимал участие в акциях протеста против пенсионной реформы 9 сентября", - заявила женщина.

Протесты сторонников Навального в регионах Юга России "Кавказский узел" отслеживает на странице "Акции Навального".

По словам Тихенко, 30 августа она приняла участие в митинге КПРФ против пенсионной реформы в Волжском. "Люди были очень недовольны, несмотря на то, что Путин скостил пять лет женщинам", - сказала она.

Митинг против пенсионной реформы в Волжском, состоявшийся 30 августа, собрал около 300 человек.

Галина Тихенко сообщила, что ЕСПЧ коммуницировал ее жалобу на решение Волжского горсуда, признавшего ее виновной в совершении административного правонарушения в 2012 году. "Суд признал, что на митинге в 2012 году у меня были плакаты, не соответствующие заявленной теме мероприятия. Я прошла три суда", - сказала активистка.

Галина Тихенко была задержана 12 июня 2012 года во время митинга КПРФ в Волгограде. Как пояснили представители полиции, женщина, пришедшая с плакатами "За честную власть!", "Нет полицейскому государству!", должна была согласовать их содержание с организаторами митинга.

Другой пикетчик, Владимир Васиковский, стоял с плакатом "Путин на пенсию не уходит и нам не дает!". "Мне нужно выходить на пенсию в этом году, но теперь неизвестно, удастся ли это - я не уверен в политике Путина", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Один из прохожих, 68-летний пенсионер МВД Алексей Михайлович, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает пикетчика. "Я ничего не пропагандирую, но взрыв будет рано или поздно. Я на пенсии с 1994 года. У нас отняли путинскую тысячу рублей - я до сих пор держу справку, что у моей семьи пожизненная льгота на пятидесятипроцентную оплату коммуналки, теперь и это отняли. У меня четверо детей. Теперь оставили доплату в 300 рублей. Раньше у меня был бесплатный проезд в транспорте как у ветерана труда. Теперь выделяют немного денег, мы покупаем проездные", - сказал он.

Пикетчица Галина Заболотнева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что временно не работает, и пожаловалась на то, что пенсии ей теперь нужно ждать 12 лет вместо семи. Женщина стояла с плакатом "Позор и отставки власти, ухудшающей жизнь народа!". "Я хочу, чтобы в нашей стране гарант Конституции научился ее соблюдать и помнил, что третью статью Конституции, в которой говорится, что основным источником власти в России является ее многонациональный народ, никто не отменял. Путин должен знать и помнить, что он слуга народа, ему доверили этот пост. Пенсионной реформой он показал, что не соблюдает Конституцию. Люди у нас зомбированные", - сказала она.

Пикетчица Елена Шеина стояла с плакатом "Ваша реформа – оскорбление чувств пенсионеров!". "Это не реформа, а афера. Это очередной отъем денег у населения. Реформа предполагает какие-то улучшения, изменения, а здесь только меняется возраст выхода на пенсию. В стране есть деньги на войны, поддержку олигархов - на все, кроме пенсионеров и народа", - сказала он.

С ней согласился пикетчик Владимир Тельпук. "Мы считаем, что пенсионная реформа – это обкрадывание людей. Это изъятие денег у людей, которые заработали пенсии своим трудом", - сказал он. Активист посетовал на то, что люди не реагируют на пикет.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".