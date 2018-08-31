Митинг против пенсионной реформы в Волжском собрал около 300 человек

31 августа 2018, 05:14

Многие противники пенсионной реформы опустили руки после выступления президента, заявили организаторы протестной акции в Волжском.

Как информировал "Кавказский узел", в ответ на законопроект пенсионной реформы в России, в том числе и на юге страны, прошли акции протеста. Согласно правительственному варианту законопроекта, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Участники митингов и пикетов потребовали провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста.

29 августа президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, предложив ряд изменений в уже принятый Госдумой в первом чтении законопроект . В частности, он заявил о необходимости "уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет", предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Для тех, кому предстояло выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, президент предложил дать право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста, утвердить для граждан предпенсионного возраста спецпрограмму по повышению квалификации, увеличить максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста с 4900 рублей до 11 280 рублей.

Митинг в Волжском прошел вечером 30 августа перед центральным стадионом имени Логинова. Он был организован горкомом КПРФ.

Акция была согласована на 1000 человек, на митинг пришло не менее 300 человек, рассказал по телефону корреспонденту "Кавказского узла" первый секретарь волжского горкома КПРФ Александр Кудрявцев. По его мнению, выступление президента, сообщившего о частичном смягчении некоторых положений реформы, разочаровало многих.

«Многие опустили руки, - сказал он. – Одно из главных решений митинга – следующим этапом борьбы против пенсионной реформы должна быть победа КПРФ 9 сентября (единый день выборов в России - прим. "Кавказского узла"), чтобы показать президенту, что народ не разуверился».

Напомним, что митинг 28 июля против повышения пенсионного возраста собрал в Волжском более 2000 человек.