Происшествия на шахте в Зверево привели ко второй смерти горняка за 13 дней

31 августа 2018, 13:51

Похороны второго за 15 дней шахтера, умершего от травм после происшествия на шахте "Обуховская" в Ростовской области, прошли 30 августа.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа при прокладке тоннеля на шахте "Обуховская" получил травму головы один из рабочих. По словам информированного источника, на мужчину упала балка после того, как неожиданно поехала вагонетка. Он был госпитализирован в Центральную районную больницу Зверево.

Инцидент с вагонеткой стал вторым за неделю на шахте "Обуховская". Ранее, 16 августа в результате взрыва на шахте погиб один горняк и еще пятеро получили ранения. К 27 августа четверо пострадавших были выписаны из больницы.

"Сразу после госпитализации молодой человек впал в кому. Несмотря на усилия специалистов, через восемь дней, не приходя в себя, он скончался", - сообщил 30 августа портал Rostov.ru.

Похороны погибшего шахтера прошли 30 августа в городе Зверево, написала "Панорама Ростова-на-Дону".

"У погибшего осталась единственная родственница - пожилая мать", - со сылкой на информированный источник сообщает сегодня "Блокнот.Ростов-на-Дону".

По данным на 13.00 мск 31 августа на сайте энергохолдинга ДТЭК, в состав которого входит "Обуховская", нет данных об инциденте 20 августа и гибели шахтера.

Шахтеры пожаловались на опасные условия труда

Несмотря на расследование инцидентов, в шахтах ничего не меняется, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности один из работников шахты "Обуховская".

Он также пожаловался на обилие ручного труда и опасные условия работы."Все доставляется вручную, хотя написано, что у нас стоят монорельсы, монотрансы, ходит дизельный транспорт. Но когда идет дизельный транспорт, в штреке дышать нечем - фильтры для очищения никто не ставит. Впрочем, дизель ходит редко, он часто ломается и все приходится доставлять вручную", - заявил он.

При этом, по словам горняка, в ответ на жалобы рабочим предлагают просто уволиться.

На портале правительства Ростовской области 24 августа был опубликован отчет об исполнении плана реализации государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" за первое полугодие 2018 года. "В срок исполнены два контрольных события: приобретен и введен в эксплуатацию скребковый конвейер СП-202, СП-251.16 шахты "Обуховская", приобретена и введена в эксплуатацию породопогрузочная машина 2 ПНБ 2, а также произведена оплата работ по проходке и креплению горных выработок", - говорится в документе.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил свое возмущение взрывом на шахте, произошедшим 16 августа, объяснив инцидент тем, что работу со взрывчаткой доверили неопытному работнику. "Как можно было ученику доверить работу со взрывчаткой, ученику шахтера? Рядом находились два опытных человека, а ученик поджигал фитиль. Разве это не халатность совершенная?" - сказал губернатор 22 августа на заседании областного правительства.

Свою версию взрыва на шахте рассказал на условиях анонимности один из горняков. Он считает, что причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. "На шпуровом заряде есть шнур. Когда рабочие находились в забое, он запутался. [Погибший рабочий] его распутывал и сильно дёрнул, поэтому произошел взрыв. По идее он не должен был этим заниматься. Это работа взрывника. Но обычно в забой спускаются по несколько человек, потому что это долгая работа, а её нужно делать быстро", - процитировало слова рабочего 17 августа ростовской издание 161.ru.

21 июня 2010 года прокуратура выявила 475 нарушений на шахтах Ростовской области, в том числе в области пожарной безопасности и трудового законодательства. При этом профсоюзные лидеры работников угольной промышленности сочли, что проверки не приведут к улучшению ситуации, отмечается говорится в справке "Кавказского узла" "Шахты Ростовской области: аварии и протесты".