Губернатор Ростовской области назвал причину взрыва на шахте в Зверево

22 августа 2018, 17:23

Взрыв на шахте "Обуховской" произошел после того, как работу со взрывчаткой доверили неопытному работнику, заявил сегодня Василий Голубев. Сотрудники шахты в Ростовской области нередко получают травмы, рассказали сами шахтеры. Пострадавшие, которые остаются в больнице, отказались комментировать инцидент, опасаясь увольнения.

Как писал "Кавказский узел", в результате взрыва на шахте "Обуховская" в городе Зверево 16 августа погиб один горняк и еще пятеро получили ранения. По состоянию на 20 августа все пять пострадавших находились в отделении хирургии.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил свое возмущение инцидентом на шахте. "Как можно было ученику доверить работу со взрывчаткой, ученику шахтера? Рядом находились два опытных человека, а ученик поджигал фитиль. Разве это не халатность совершенная?" - сказал он на заседании областного правительства, сообщает сегодня "Сайт города Ростов-на-Дону".

После взрыва на шахте в Зверево было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщило 17 августа на своем сайте Следственное управление СКР по Ростовской области.

Рабочий рассказал о регулярных происшествиях на шахте

Инциденты, когда рабочие получают травмы, расследуются комиссия, но ничего не меняется, заявил корреспонденту "Кавказского узла" работник "Обуховской", не пожелавший назвать своего имени. Так, несколько раз шахтеры травмировались из-за того, что на них падали куски породы, закрепленные просроченным клеем, утверждает сотрудник "Обуховской".

Шахтер указал и на работу транспортерной ленты, которая доставляет взорванную породу из забоя. "Особенно опасно, когда по ленте доставляется сетка. Были даже серьезные случаи получения травм. Бывает, когда только сделали переход, не рассчитали по высоте - сетка цепляется, и приходится ее бросать. А следом за тобой едут на ленте другие люди, и если не заметили или не успели увернуться, получают травмы. Люди до места работы также доезжают с помощью обратного хода ленты, но она предназначена для отправки породы, а не для переключения ее в обратном направлении", – пояснил шахтер.

Он пожаловался на обилие ручного труда и опасные условия работы. "Все доставляется вручную, хотя написано, что у нас стоят монорельсы, монотрансы, ходит дизельный транспорт. Но когда идет дизельный транспорт, в штреке дышать нечем - фильтры для очищения никто не ставит. Впрочем, дизель ходит редко, он часто ломается и все приходится доставлять вручную. Было такое, когда проходчиков загоняли в лаву бурить породу, и приходилось залезать за секции, где висят огромные куски породы. Руководству говоришь: «Я больше туда не полезу». - «Иди тогда и пиши заявление на расчет», - такой вот у них короткий разговор", - рассказал шахтер.

После инцидента на шахте "Обуховской" были приостановлены буровзрывные работы. Спецкомиссия сочла наиболее вероятными причинами взрыва брак электродетонатора и ошибку сотрудника, который мог слишком сильно дослать патрон в шпур.

Никто из пострадавших не выписан из больницы

Пострадавшие проходчики, с которыми корреспондент "Кавказского узла" поговорил в больнице, отказались комментировать произошедшее. "У меня зарплата 50 тысяч, и если я вам сейчас дам интервью и об этом узнают, то меня выгонят с работы. А где я найду работу с таким заработком?" - сказал один из госпитализированных.

Пятеро пострадавших продолжают лежать в хирургическом отделении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заведующий отделением. По его словам, один из пострадавших, который ближе всех находился к эпицентру взрыва, был прооперирован и 21 августа начал самостоятельно передвигаться по палате, выходить в коридор. "Остальные четверо тоже чувствуют себя хорошо, мы за ними следим и оказываем всю помощь", - добавил он.

На шахте пострадал еще один рабочий

20 августа на "Обуховской" произошел еще один инцидент. По словам источника, пятеро шахтеров прокладывали тоннель. Неожиданно покатился "орел" - вагонетка, на которой они перевозили тяжелые балки, информирует DonDay.

"Вместо того, чтобы сообщить слесарям, рабочие попытались догнать «орла». Вагонетка не останавливалась. При этом сверху начали валиться балки. Если бы работающие впереди мужчины не начали махать руками, предупреждая об опасности, жертв могло бы быть намного больше", - рассказал источник.

По его словам, рабочие, на которых катилась вагонетка, отпрыгнули, но одному на голову упала балка. "Нельзя не сказать, что на месте нет ни аптечки, ни медпункта. Мужчину пришлось транспортировать на полусломанных носилках. Возле шахты его ждала машина скорой помощи. Коллеги его из-под земли передали врачам. Они сделали два укола адреналина в сердце, подняли давление - не смогли только капельницу поставить, потому что от кровопотери вен не было видно. На вертолете в ЦРБ Зверево доставили врачей из Ростова. Операция длилась 10 часов. Она была очень тяжелой: кости черепа попали в мозг", - сообщил источник.

"Кавказский узел" не располагает комментариями руководства шахты и энергохолдинга ДТЭК, в состав которого входит "Обуховская", относительно жалоб на нарушения техники безопасности. Информации об инцидентах 17 и 20 августа на сайте ДТЭК по состоянию на 16:50 мск нет.