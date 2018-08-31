31 августа 2018, 12:17

Германия экстрадировала подозреваемого в терроризме выходца из Кабардино-Балкарии

Уроженец Кабардино-Балкарии подозревается в участии в сирийском конфликте, сообщило сегодня ФСБ.

По данным ведомства, этот мужчина, проживая в Кабардино-Балкарии, помогал боевикам "Имарат Кавказа"*, а в октябре 2013 года конспиративно приехал в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. Впоследствии он попытался по поддельным документам получить статус беженца в Германии, где и был задержан в сентябре 2017 года на основании полученной из России ориентировки, говорится в сообщении ФСБ.

Экстрадированный был доставлен в Москву 30 августа. Сейчас в отношении него проводятся следственные действия, сообщило ФСБ России на своем сайте. Фамилия экстрадированного в сообщении ведомства не приводится.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 августа Верховный суд России отклонил кассацию защиты жителя Кабардино-Балкарии Алима Султанова, осужденного на 17 лет по делу о причастности к сирийским боевикам.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Кроме того, "Кавказским узлом" подготовлены справки "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*" и "Имарат Кавказ*".

* организация, которая признана террористической и запрещена в России по решению суда.

Примечание:

"Два жителя Чечни заподозрены в причастности к сирийским боевикам", "Два жителя Кабардино-Балкарии осуждены за подготовку покушения на силовика", "Уроженец Дагестана осужден по обвинению в причастности к ИГ*".

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