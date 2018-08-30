Зять Абдулатипова стал владельцем российского Forbes

30 августа 2018, 19:39

Владельцем российской версии журнала Forbes стал бизнесмен и зять бывший главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Магомед Мусаев.

Смена владельца журнала произошла сегодня.

"Бизнесмен Магомед Мусаев выкупил у Александра Федотова 100% долей компании "AC РУС МЕДИА", - говорится в заявлении бывшего издателя, медиа-группы ACMG, которое цитирует "Интерфакс".

По информации источников, сумма сделки по покупке журнала составила примерно $7 млн, сообщает РБК.

И.о. главного редактора стал покинувший этот пост в июле Николай Мазурин. Предыдущий главред, Николай Усков, стал редакционным директором Forbes, а издателем - Наталья Гандурина, уточняет ТАСС.

Выходец из Дагестана Магомед Мусаев является основателем и президентом международного холдинга Global Venture Alliance. В 2013 году возглавлял Исполнительный комитет Стратегического совета при президенте Дагестана. Мусаев также является зятем бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова, сообщил ранее "Коммерсант".

Рамазан Абдулатипов занимал пост главы Дагестана до 3 октября 2017 года. На этом посту его сменил руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимира Васильева. Во время официального представления нового главы республики он констатировал, что "его уход объединяет Дагестан".

Как писал "Кавказский узел", 26 июля и.о. главного редактора журнала Forbes Николай Мазурин обратился в прокуратуру Москвы с заявлением о вмешательстве в редакционную политику издания. Мазурин потребовал привлечь к ответственности людей, изъявших без его ведома из журнала материал "Дела семейные. Как братья Магомедовы строили бизнес и к чему привела их ссора". В статье шла речь о совладельцах группы "Сумма" Зиявудине и Магомеде Магомедовых, которые с 31 марта находятся под стражей по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества.