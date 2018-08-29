Чиновники помешали оппозиционеру подискутировать с депутатами в Волгограде

29 августа 2018, 20:53

Мэрия Волгограда отказалась согласовать митинг в поддержку повышения пенсионного возраста. Организатор акции, оппозиционер Роман Зайцев, пояснил, что надеялся пригласить на митинг депутатов "Единой России" и узнать, почему они поддержали пенсионную реформу.

Как писал "Кавказский узел", жители Волгограда, как и многих других российских городах, проводят акции против пенсионной реформы. Они требуют вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на референдум. 15 августа в Волгограде прошло заседание одной из региональных инициативных групп по проведению референдума, другая группа планировала провести заседание 23 августа.

Российский парламент 19 июля одобрил законопроект о пенсионной реформе, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет. Одним из основных аргументов властей в пользу повышения пенсионного возраста стала ссылка на увеличившуюся продолжительность жизни россиян.

По словам руководителя регионального отделения "Открытой России" Романа Зайцева, 22 августа он подал в администрацию Волгограда уведомление о проведении 7 сентября митинга "За повышение пенсионного возраста" с предполагаемым числом участников в тысячу человек.

"Я решил немного потроллить единороссов - депутатов Госдумы от Волгоградской области - за поддержку повышения пенсионного возраста. Либо администрацию. Если бы мне согласовали акцию, я направил бы депутатам и просто волгоградским единороссам официальные письма, также я бы сделал это через Facebook и СМИ. Если бы они пришли, был бы беспрецедентный случай - я думаю, их пришел бы послушать не совсем доброжелательно настроенный народ. Если бы они не пришли, что наиболее вероятно, то можно было бы говорить, что они испугались и боятся своего народа", - пояснил Зайцев.

Он констатировал, что затея не удалась, поскольку сегодня из мэрии пришел отказ в проведении митинга. "Вышел самый безболезненный для них (депутатов "Единой России". - Прим. "Кавказского узла") вариант – администрация отказала мне, сказав, что на пригодных площадках кто-то убирается, а других площадок, способных вместить тысячу человек, в городе нет. В администрации сказали, что распознали мою "хитрость". Но никакой хитрости и нет. Идея была в том, чтобы вывести единороссов на открытую площадку, чтобы они рассказали, зачем они хотят повысить пенсионный возраст", - сказал организатор митинга.

Роман Зайцев рассказал, что в августе принимал участие в круглом столе на тему повышения пенсионного возраста, проводившегося клубом экспертов Нижнего Поволжья. Приглашенные туда депутаты "Единой России" не пришли, заявил он. "Если они не хотят принимать участие в круглых столах, то могли бы встретиться хотя бы со своими избирателями", - добавил Зайцев.