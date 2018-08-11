Митинг против пенсионной реформы собрал около ста волгоградцев

11 августа 2018, 17:15

Организаторы акции против пенсионной реформы, которая прошла сегодня в Волгограде, рассчитывали на 200 участников, однако людей пришло вдвое меньше. Протестующие собрали также около ста подписей противников реформы.

Как писал "Кавказский узел", российский парламент 19 июля одобрил законопроект о пенсионной реформе, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет. Одним из основных аргументов властей в пользу повышения пенсионного возраста стала ссылка на увеличившуюся продолжительность жизни россиян. Жители различных регионов, в том числе ЮФО и СКФО, начали акции против пенсионной реформы.

Организаторы назвали "неудобной" предоставленную для митинга площадку

Акция прошла с 12.00 до 13.00 мск в Краснооктябрьском районе Волгограда, на площади Металлургов у памятника "Героям обороны Царицына". Митинг был согласован в мэрии Волгограда на 200 участников, однако пришли около ста человек, сообщили организаторы - партия "Коммунисты России".

"У нас были проблемы с согласованием митинга. Хотели 28 июля провести в Кировском районе у кинотеатра "Авангард", но в мэрии нам сказали, что на это время запланированы там работы по благоустройству. Потом сразу в трех местах сделали заявку на митинг на начало августа. Но и тут нам не позволили провести митинги, сослались опять же на работы по благоустройству города. Вот сюда направили", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" секретарь межрайонной партийной организации Коммунистическая партия "Коммунисты России" Виталий Осадчий.

По его словам, согласованное властями место акции - "неудобное". "То есть, делают все, чтобы затруднить подъезд участников к месту митинга", - считает Осадчий.

Митингующие держали плакаты: "Мы против повышения пенсионного возраста", "Волгоград против!", "Остановим повышение пенсионного возраста", "Не находите деньги на пенсии – уходите". Активисты собирали подписи волгоградцев под обращением к депутатам Государственной думы с требованием не повышать пенсионный возраст.

Участники акции собрали более ста подписей против повышения пенсионного возраста, которые затем передадут в ЦК коммунистической партии и далее - в Госдуму РФ, сообщили организаторы митинга.

Волгоградцы сочли недостаточным число протестующих

57-летний участник митинга Михаил Астраханцев рассказал, что долгие годы работал инженером в тепловых сетях. Был директором компании. В январе он потерял работу, зарегистрирован на бирже труда и получает пособие в размере 4900 рублей в месяц.

"Работу сложно найти. А налоги надо платить, за квартиру надо платить. За полгода не предложили ничего. Смотрят резюме, но работу не предлагают. Пошел за свой счет учиться на водителя электропогрузчика. Рабочая сила стране не нужна, а пенсионный возраст повышается. Мне на три года дольше трудиться придется", - сказал Михаил Астраханцев корреспонденту "Кавказского узла".

Протестующая Светлана Гримзе рассказала, что работала продавцом и уволилась в июле. Ее пенсионный возраст отодвигается в связи с пенсионной реформой на шесть лет. Размер будущей пенсии она оценивает как минимальный.

"Я не согласна с пенсионной реформой, считаю, что это грабеж. Я пенсию уже заработала - у меня очень большой стаж. В Волгограде нет рабочих мест, и вообще страна к реформе не подготовилась: не создала рабочих мест, не построены заводы. Я не против работать до 60 лет, но обеспечьте меня работой. Меня в этом возрасте никуда не берут", - заявила Светлана Гримзе.

Концертмейстер Игорь Боков заявил, что его "семья живет от зарплаты до зарплаты". По его подсчетам, в случае увеличения пенсионного возраста, ему придется выходить на пенсию на четыре года позже. Он заявил, что пришел на митинг "чтобы выразить свое явное несогласие с политикой нашего правительства". "До этого возраста можно дожить, но в каком состоянии. Говорят денег нет, а на имиджевые проекты – олимпиады, спартакиады деньги находят", - сказал Игорь Боков корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, "правительство хочет решить проблемы за счет бедных слоев населения, а люди и так едва сводят концы с концами".

21-летний сын Игоря Бокова Константин, который также пришел на акцию, рассказал, что работает автомойщиком в дилерском центре. Он также не согласен с решением правительства повысить пенсионный возраст. "Деньги есть у государства, но они не туда уходят. Мне больше придется работать. А будет ли такая возможность? В стране безработица. И дальше будет только хуже", - считает он.

Провокаций и задержаний на митинге не было. Прохожие выразили солидарность с митингующими.

Не сто человек на митинги должны выходить, а миллионы

"Надо на улицы выходить, трубить надо на всю страну. И не сто человек на митинги должны выходить, а миллионы. Тогда нас правительство услышит и отменит свое решение о повышении пенсионного возраста. Мне шесть лет лишних пахать. Не доживу до пенсии, сейчас уже куча болячек. И лечить их с нашей медициной не получается", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" работник автосервиса Юрий Селин.

"Да любой здравомыслящий человек будет против повышения пенсионного возраста. В советское время трудящиеся добились человеческих условий труда, сейчас украли несколько лет нашей пенсионной жизни. Надо на улицы выходить, защищать свои права", - сказал студент волгоградского вуза Александр Богатырев.

"Тут каждые выходные какие-то митинги проходят. А что толку, кто их слышит? Так, кричат друг другу о проблемах. А представители власти к ним даже не приходят. Я перестала на эти митинги ходить. Без толку все это", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Анна Степановна.

Напомним, 31 июля пять участников акции "Стратегия-31" провели в центре Волгограда одиночные пикеты в защиту свободы собраний и раскритиковали законопроект о повышении пенсионного возраста.