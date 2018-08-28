Пользователь соцсети на Кубани оштрафован за демонстрацию символов нацизма

28 августа 2018, 08:40

Жителю Кореновского района назначен штраф за публикацию на странице в соцсети изображений с нацистскими атрибутами и символикой, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, в открытом доступе в сети Интернет 31-летний пользователь соцсети разместил более 20 рисунков и фотографий с запрещенными символами.

Административное дело было возбуждено по статье о пропаганде нацистской символики (20.3 КоАП РФ), пользователю соцсети назначен штраф, материалы со страницы удалены, сообщила 27 августа прокуратура Краснодарского края на своем сайте.

Использование и демонстрация в любой форме нацистской атрибутики или символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах запрещено Федеральным законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

Сумма штрафа не уточняется, однако данной статьей для граждан предусмотрен максимальный штраф в размере две тысячи рублей.

"Кавказский узел" писал, что 21 августа стало известно о блокировке страниц пяти пользователей соцсети на Кубани, на которых были размещены изображения с элементами свастики, а также символики и атрибутики, схожей с нацистской.