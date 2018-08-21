Страницы пяти пользователей соцсетей заблокированы после проверки прокуратуры на Кубани

21 августа 2018, 07:41

На страницах соцсетей прокуратура Краснодарского края обнаружила изображения с элементами свастики, а также символики и атрибутики, схожей с нацистской, доступ к информации заблокирован.

Прокуратурой установлено, что изображения на пяти страницах в соцсетях схожи с нацистскими до степени смешения.

Прокуратура попросила суд признать информацию запрещенной к распространению на территории России, доступ к информации заблокирован, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края на своем сайте.

"Запрет на использование в любой форме нацистской атрибутики или символики... установлен Федеральным законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»", - отметило ведомство.

Статьей 6 "Борьба с проявлениями фашизма" федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» установлен запрет на использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

"Кавказский узел" писал, что 16 марта по обвинению в пропаганде нацисткой символики в Сочи был задержан сторонник Алексея Навального Константин Гудимов.