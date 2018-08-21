21 августа 2018, 07:41

Страницы пяти пользователей соцсетей заблокированы после проверки прокуратуры на Кубани

На страницах соцсетей прокуратура Краснодарского края обнаружила изображения с элементами свастики, а также символики и атрибутики, схожей с нацистской, доступ к информации заблокирован.

Прокуратурой установлено, что изображения на пяти страницах в соцсетях схожи с нацистскими до степени смешения.

Прокуратура попросила суд признать информацию запрещенной к распространению на территории России, доступ к информации заблокирован, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края на своем сайте.

"Запрет на использование в любой форме нацистской атрибутики или символики... установлен Федеральным законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»", - отметило ведомство.

Статьей 6  "Борьба с проявлениями фашизма" федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» установлен запрет на использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

"Кавказский узел" писал, что 16 марта по обвинению в пропаганде нацисткой символики в Сочи был задержан сторонник Алексея Навального Константин Гудимов.

Примечание:

"Прохожий повторил пикет сторонника Навального в Сочи", "В Сочи активистка провела пикет с требованием освободить Гудимова и Христосенко", "Сторонник Навального в Сочи ответил на арест голодовкой".

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  • Многодетная семья Иванковых добилась победы в суде над мэрией Сочи

    Мнение чиновников о том, что ребенку-инвалиду можно выделить отдельную квартиру, а его семья должна остаться стоять в очереди на социальное жилье, не нашло понимания у районного суда, который обязал обеспечить жильем всю семью Иванковых. Родители, которые на протяжении трех лет вынуждены отставить свое право на получение жилья, рассказали, что жить в старом доме уже опасно для жизни и здоровья.

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