Азербайджан обвинил Армению в 82 обстрелах за сутки

27 августа 2018, 09:20

Вооруженные силы Армении за минувшие сутки нарушили режим перемирия на линии соприкосновения 82 раза, заявило сегодня министерство обороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 августа Азербайджан заявил о 78 обстрелах с армянской стороны за сутки, днем ранее – о 95 обстрелах. Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю с 19 по 25 августа.

Армянские военные снова нарушили перемирие с утра 26 августа по утро 27 августа, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские села Гушчу Айрым и Джафарли в Газахском районе, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района были обстреляны как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах по данным на 8.15 мск сегодня.