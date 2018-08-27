Артилерисйкое орудие армии НКР. Фото: SPUTNIK/ АСАТУР ЕСАЯНЦ, http://www.sputnikarmenia.ru/photo/20160404/2764703.html

27 августа 2018, 09:20

Азербайджан обвинил Армению в 82 обстрелах за сутки

Вооруженные силы Армении за минувшие сутки нарушили режим перемирия на линии соприкосновения 82 раза, заявило сегодня министерство обороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 августа Азербайджан заявил о 78 обстрелах с армянской стороны за сутки, днем ранее – о 95 обстрелах. Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю с 19 по 25 августа.

Армянские военные снова нарушили перемирие с утра 26 августа по утро 27 августа, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские села Гушчу Айрым и Джафарли в Газахском районе, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района были обстреляны как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах по данным на 8.15 мск сегодня.

Перемирие между участниками конфликта было объявлено в апреле 2016 года. Несмотря на это, противостояние так и не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной "Кавказским узлом". Обстрелы велись ежедневно течение двух лет в зоне карабахского конфликта, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война" В разделе "Справочник" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю", "Россия будет активным посредником в карабахском урегулировании, считают аналитики в Баку", "Эксперты в Армении заявили о необходимости постоянного мониторинга в зоне конфликта".

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