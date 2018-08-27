Юлия Губанова. Фото https://61.мвд.рф/news

27 августа 2018, 07:59

Поиски 21-летней девушки идут в Ростовской области

21-летняя жительница Ростовской области вышла из дома два дня назад, пообещав связаться с родственниками, и пропала.

Последний раз Юлию Губанову видели в поселке Казачьи Лагери.

Девушка покинула свой дом 24 августа в 15.00 мск, она собиралась уехать в Шахты сообщает "Блокнот". Маме она оставила записку, где сообщила, что позвонит вечером, а на следующий день вернется. Тем не менее, до сих пор девушка так и не вернулась, а связь она не выходила. 

Девушке на вид 20-21 год, она невысоко роста, на левом плече у нее татуировки - улетающие птицы, на правой руке - корона и звезда. В день исчезновения она была одета в серые джинсы и белую футболку, сообщает со слов друга пропавшей Олега DonDay.ru.

По словам друга, в Шахты девушка ездила к подругам и на учебу, но всегда возвращалась. На остановке ее видели около семи вечера, когда общественный транспорт уже не ходит, поэтому, предположительно, она намеревалась уехать на попутках, передает 161.ru 

Примечание:

"Более 800 человек ищут пропавшую в Каспийске девочку", "Более 400 человек вышли на поиски унесенных рекой двух детей в Сочи", "Пятый день поисков пропавшей девочки в Дагестане завершился без результатов".

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