Грузинские и американские моряки отработали в Черном море навыки абордажа

27 августа 2018, 01:30

Сотрудники Береговой охраны Грузии и личный состав эсминца USS Carney шестого флота США провели маневры и абордажные учения.

Как писал "Кавказский узел", Грузия от создания своих военно-морских сил отказалась, однако регулярно проводит учения по взаимодействию с кораблями и НАТО. В частности, сотрудники береговой охраны Грузии проводят тренировки по оказанию помощи на воде, первичной медицинской помощи и тушению пожара, поисково-спасательные упражнения в открытом море, говорится в справке "Грузия: 45 военных учений за десять послевоенных лет".

Совместные учения 26 августа провели сотрудники Береговой охраны Грузии и моряки американского эсминца USS Carney, который прибыл в порт Батуми тремя днями ранее, пишет "Спутник-Грузия".

Моряки с американского эсминца совместно с экипажами трех катеров грузинской береговой охраны провели абордажные учения и отработали маневры. Кроме того, грузинские пограничники прошли обучение оказанию первой медицинской помощи на борту, сообщают "Новости-Грузия".

Основной целью учений является остановка и задержание условного корабля-нарушителя.

USS Carney - эсминец типа "Арли Берк" (эскадренные миноносцы четвертого поколения). Имеет водоизмещение 6630 тонн. Длина судна - 153,92 метра, ширина - 20,1 метр. Вооружен двумя пусковыми установками системы "Иджис", одной 127-миллиметровой пушкой, двумя шестиствольными 20-миллиметровыми зенитно-артиллерийскими комплексами "Phalanx", противолодочной управляемой ракетой, торпедами. Также несет один вертолет SH-60. Назван в честь адмирала ВМФ США Роберта Боствика Карни, сообщает postrinfo.ru.

Совместные учения с военными стран НАТО проходят в Грузии в рамках программы Noble Partner с 2015 года. В 2018 году в учениях приняли участие более трех тысяч военных из 13 стран. Еще один вид учений - многонациональный ежегодные военные учения Agile Spirit ("Проворный дух"). Последние учения прошли в 2017 году, участие в них приняли 1500 военных из семи стран.

Грузия неоднократно заявляла о намерении вступить в НАТО. Решение о том, что стране будет предоставлен План действий по членству в НАТО, ожидалось еще в 2008 году, но с тех пор оно так и не было принято. Канцлер Германии Ангелы Меркель в ходе двухдневного визита в Грузию заявила, что говорить о членстве страны в НАТО пока слишком рано.