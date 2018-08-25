Источники сообщили о задержании главы дагестанского агентства по инвестициям

25 августа 2018, 00:28

Силовики задержали 24 августа руководителя государственного Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Башира Магомедова, сообщили источники.

По не подтвержденным официально данным, правоохранители вывели чиновника прямо с заседания.

"Задержан глава Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Магомедов Башир Ибрагимович", - говорится в сообщении, размещенном 24 августа в Telegram-канале "Совесть Дагестана".

О задержании Башира Магомедова сообщил 24 августа и источник РИА "Дербент".

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан образовано 22 января 2016 года и является органом исполнительной власти Республики Дагестан. Агентство занимается государственной политикой в сфере поддержки и развития предпринимательства и презентационно-выставочной деятельности, а также привлечением инвестиций, говорится на сайте ведомства. Башир Магомедов руководит агентством с января 2016 года, отмечается на сайте.

Информации о задержании Магомедова на сайтах агентства, Следственного управления СКР по Дагестану, республиканской прокуратуры и МВД по состоянию на 00:20 мск 25 августа нет. Комментариями самого Башира Магомедова или его представителей "Кавказский узел" также не располагает.

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