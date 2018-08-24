Аслан Гагиев. Фото: INTERPOL https://www.interpol.int/

24 августа 2018, 03:57

Следователи предлагают перенести суд по делу группы Гагиева из Северной Осетии

Расследование резонансного уголовного дела группировки Аслана Гагиева (Джако), выданного в этом году России из Австрии, завершено. По делу проходят 12 человек, дело самого Гагиева предполагается рассмотреть отдельно. Следствие попросило Верховный суд определить подсудность дела, поскольку в родной для многих участников группы Северной Осетии проводить процесс небезопасно, информирует "Коммерсант". 

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июня Аслана Гагиева экстрадировали из Австрии в Россию, где он был заключен под стражу.

В деле Гагиева насчитывается более 49 эпизодов. В частности, по версии следствия, члены группы Гагиева причастны к убийству в 2008 году начальника угрозыска Виталия Чельдиева, убийству его сына Заурбека Чельдиева и убийству в 2013 году заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. 23 члена группировки уже осуждены на длительные сроки лишения свободы,  в том числе двое - к пожизненному заключению. Под стражей остаются 13 человек, еще семь человек объявлены в международный розыск, а предполагаемый участник группировки Георгий Кусов задержан в Бельгии и ожидает экстрадиции в Россию.

Расследование дела 12 членов группировки Гагиева вело главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. Среди этих 12 человек два бывших офицера специального отряда быстрого реагирования "Булат" и оперативник угрозыска, совершившие, по версии следователей, 41 убийство и покушение, сообщает сегодня, 24 августа, "Коммерсант".

Вначале изучить материалы громкого уголовного дела должен Верховный суд России. Следствие просит его определить подсудность дела, информирует издание.

В группу Гагиева, как установили следователи, помимо других людей входили офицеры специального отряда быстрого реагирования "Булат" внутренних войск МВД России Виктор Пронин и Андрей Санкин.

Напомним, что еще один входивший в группу офицер "Булата" Евгений Яшкин был ранее отправлен судом на принудительное лечение.

Членом группировки, по версии следователей,  также был бывший оперативник уголовного розыска Руслан Юртов, который был исполнителем убийств.

"Кавказский узел" в разделе "Персоналии" опубликовал биографию Аслана Гагиева.

Примечание:

"Суд в Австрии отказался отменить экстрадицию Гагиева", "Греция выдала России предполагаемого участника группировки Гагиева", "Спецназовец из группировки Гагиева отправлен в психбольницу".

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