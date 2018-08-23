Лодка во время экскурсии в Темрюкском районе Краснодарского края. Фото пресс-службы Южного СУТ России

23 августа 2018, 19:38

Туристка попала в реанимацию после опрокидывания лодки в Краснодарском крае

Лодка с 11 пассажирами перевернулась во время экскурсии в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате происшествия пострадала 32-летняя женщина. 

Инцидент произошел сегодня около 13.00 мск на реке Казачий ерик. В результате опрокидывания судна в воде оказались 11 пассажиров.

"Из них 10 человек благополучно выбрались на берег, а 32-летняя пассажирка в бессознательном состоянии доставлена бригадой скорой медицинской помощи в реанимацию Темрюкской ЦРБ", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что маломерным судном "Тунец" управлял 50-летний местный житель. 

По факту происшествия начата доследственная проверка. 

По состоянию на 18.20 на сайте Главного управления Минздрава РФ в Краснодарском крае нет информации о состоянии пострадавшей женщины. 

Как ранее сообщал "Кавказский узел", 22 августа подросток пострадал при столкновении моторной лодки с буем в Астраханской области. 

Примечание:

"Лодочник задержан после гибели трех детей в Астраханской области", "Трое детей утонули на переправе в Астраханской области", "Лодочная станция в Волгограде закрыта после аварии катамарана". 

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