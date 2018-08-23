23 августа 2018, 07:15

Подросток пострадал при столкновении лодки с буем в Астраханской области

Моторная лодка "Казанка" с двумя подростками столкнулась с плавучим буем на реке Бахтемир в Астраханской области, один человек госпитализирован с травмами.

Инцидент произошел 11 августа на реке вблизи села Трудфронт Икрянинского района.

Лодка, которой управлял 17-летний местный житель, столкнулась с буем. Его 16-летний друг, который находился в судне, получил открытую черепно-мозговую травму, сообщило Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России на своем сайте.

Юноша был доставлен в больницу в Астрахани, он находится в тяжелом состоянии, уточнило ведомство.

"Кавказский узел" писал, что вечером 22 июля в Володарском районе Астраханской области после опрокидывания лодки утонули трое детей. В отношении мужчины, который управлял лодкой, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". 

Примечание:

"Трое детей утонули на переправе в Астраханской области", "Рыбак погиб при столкновении лодки с баржей в Астраханской области", "Бизнесмен задержан в Астраханской области после тяжелой травмы двух детей".

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