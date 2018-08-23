Немецкая пресса назвала арестованного за терроризм выходцем из Чечни

23 августа 2018, 18:30

Об аресте россиянина, подозреваемого в хранении взрывчатки и подготовке теракта, сообщила сегодня немецкая прокуратура. Задержанный в Берлине является выходцем из Чечни, написали немецкие издания. Однако глава министерства печати и информации республики поставил под сомнение чеченское происхождение арестованного.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля суд в Австрии признал двух выходцев из Чечни виновными в планировании теракта. 12 мая в Париже молодой человек напал с ножом на прохожих, убив одного и ранив еще четверых. Нападавший, застреленный сотрудниками полиции, был опознан как уроженец Чечни Хамзат Азимов.

Самые крупные чеченские диаспоры представлены в Австрии, Бельгии, Германии и Норвегии, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".

Выходец из России, проживавший в последние годы в Германии и задержанный в Берлине по подозрению в подготовке теракта, помещен в следственный изолятор, сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры ФРГ в Карлсруэ.

"Следственный судья постановил сегодня (23 августа 2018 года) привести в исполнение приказ об аресте на время следствия 31-летнего российского гражданина", - цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.

Ранее ведомство сообщило, что гражданин России подозревается в том, что хранил дома взрывчатое вещество и собирался использовать его для производства бомбы.

Немецкие СМИ назвали задержанного чеченцем

Задержанный в Берлине россиянин Магомед-Али С. уроженец Чечни сообщило 22 августа немецкое издание Der Spiegel. "Исламист из Чечни, возможно, готовил крупный террористический акт в Германии. По данным Федеральной прокуратуры, он хранил значительное количество взрывчатого вещества в своем доме", - говорится в статье Der Spiegel, перевод которой сделал "Кавказский узел".

Официального подтверждения этой информации получить не удалось, сообщил 22 августа "Интерфакс". "Мы не комментируем сообщения о личных данных подозреваемого", - процитировало издание представителя генпрокуратуры ФРГ.

Немецкая газета Tagesspiegel также назвала 22 августа Магомед-Али С. выходцем из Чечни.

В результате спецоперации в Берлине в среду был задержан 31-летний чеченец. Речь идет об уроженце Чечни Магомеде-Али С. В его квартире был проведен обыск, сообщила газета Tagesspiegel 22 августа. "По данным следствия, теракт готовился совместно с задержанным в апреле 2017 года во Франции Клеманом Б. На след Магомеда-Али С. удалось выйти в ходе следствия, проводившегося во Франции. В квартире задержанного чеченца взрывчатых веществ обнаружить не удалось - где они хранятся, следствию пока неизвестно", - говорится в статье газеты, перевод которой опубликован сегодня на сайте Inopressa.

Газета также сообщила, со ссылкой на свои источники, что "чеченец и Клеман Б. посещали мечеть Фуссилет в берлинском районе Моабит, где встречаются салафиты".

Власти Чечни заявили об отслеживании ситуации

При этом представитель властей Чечни не подтвердил информацию о том, что задержанный россиянин - уроженец республики.

"Имя Магомед-Али носят миллионы людей, почему такая уверенность, что именно из Чечни? Очень хорошо, если есть доказательная база… К этому человеку должно быть применено суровое правосудие, как к тому, кто готовился к массовому убийству ни в чем не повинных людей. Если оно доказано", - процитировало 22 августа министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова РИА "Новости".

По словам Умарова, в Чечне будут следить за развитием событий. "В республике теперь к этому будет известный интерес, потому что упоминается слово Чечня. Естественно, нам будет интересно развитие событий, но если это преступник и будет доказана его вина, конечно, к нему будет соответствующее отношение", - подчеркнул он.

В свою очередь посольство России в Германии 22 августа сообщило о проверке информации "о задержании в Берлине по подозрению в подготовке теракта 31-летнего мужчины". "В контакте с компетентными органами проводится проверка с целью выяснения наличия у задержанного российского гражданства. Посольством направлен письменный запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ с просьбой предоставить дополнительную информацию об инциденте", - подчеркивается в сообщении на сайте посольства.

По данным на 17.40 мск 23 августа, на сайте посольства России в Германии нет информации о результатах проверки.