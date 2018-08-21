21 августа 2018, 16:10

Состояние одного пострадавшего при ДТП в Дагестане названо крайне тяжелым

Двое пострадавших в крупном ДТП в Дагестане остаются в больнице, для оказания им помощи из Махачкалы в Избербаш 20 августа направлены нейрохирург и реаниматолог, сообщили в Минздраве. Всего в аварии пострадали 18 человек, уточнило ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа на автодороге в поселке Ачи-Су произошла авария с участием пяти машин. По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирской "Газелью", зацепив при этом еще три автомобиля. Спасатели сообщили, что после ДТП госпитализированы 20 человек.

"18 человек получили травмы различной степени тяжести в результате крупного ДТП в поселке Ачи-Су Карабудахкентского района", - сообщило министерство здравоохранения региона.

По данным ведомства, два человека были госпитализированы в центральную городскую больницу Избербаша, остальным помощь была оказана амбулаторно.

"Состояние одного из госпитализированных оценивается как крайне тяжелое. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и находится в реанимации. Второй помещен в хирургическое отделение. В Избербашскую ЦГБ по линии службы санитарной авиации направлены нейрохирург и реаниматолог", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава 20 августа.

Примечание:

"10 человек стали жертвами ДТП с маршруткой в Дагестане", "Ребенок погиб при ДТП под Махачкалой", "Пятеро детей и двое взрослых пострадали в результате ДТП в Дагестане".

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