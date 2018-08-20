Увеличилось число пострадавших при ДТП в Дагестане

20 августа 2018, 13:17

После столкновения маршрутки и четырех легковых автомобилей в Карабудахкентском районе Дагестана госпитализированы 20 человек, один из них находится в реанимации, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в поселке Ачи-Су на автодороге республиканского значения произошла авария с участием пяти машин. По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирской "ГАЗелью", зацепив при этом еще три автомобиля. Среди пострадавших пятеро детей, сообщили в МВД Дагестана.

"По уточненным данным, пострадавших в ДТП 20 человек", - цитирует сообщение МЧС Дагестана "Интерфакс".

Все 20 госпитализированы в больницу в Избербаше, один из них в реанимации, со ссылкой на ведомство информирует РИА "Новости".

В тяжелом состоянии находится только один человек, он попал в реанимацию без сознания. Остальные получили легкие травмы, сообщил представитель МЧС, передает ТАСС.

На сайте Минздрава Дагестана по состоянию на 13:17 мск нет информации о числе пострадавших и их состоянии.