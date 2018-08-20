На месте аварии с участием пяти автомобилей в Карабудахкентском районе Дагестана. Фото: http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7330589/

20 августа 2018, 10:56

18 человек пострадали при масштабном ДТП в Дагестане

Пять детей оказались в числе пострадавших после аварии с участием пяти автомобилей в Карабудахкентском районе Дагестана.

Авария с участием пяти машин произошла в 08:30 мск в поселке Ачи-Су на автодороге республиканского значения.

Среди участников ДТП - пассажирская "Газель", говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану.

"По предварительным данным, автомобиль КIA выехал на встречную полосу и допустил столкновение с пассажирской "ГАЗелью". По ходу столкновения эти машины зацепили ещё три автомобиля. На месте работает оперативно-следственная группа, выясняем все обстоятельства случившегося", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" исполняющий обязанности руководителя пресс-службы МВД Дагестана Руслан Мамацаев. 

По его же данным, в результате аварии пострадали 18 человек, среди них пятеро детей. Мамацаев отметил, что часть пострадавших доставлены в Избербашскую городскую больницу, часть - в Карабудахкентскую райбольницу. 

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минздрава Дагестана, отметив, что данные о состоянии остальных раненых выясняются.

"Кавказский узел" ранее писал о столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Карабудахкентском районе вечером 7 августа, при котором три человека погибли и двое пострадали.

Примечание:

"Пять человек погибли при ДТП в Дагестане", "Восемь человек пострадали при ДТП в Дагестане", "Жертвами ДТП под Избербашем стали не менее 12 человек".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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