20 августа 2018, 10:56
18 человек пострадали при масштабном ДТП в Дагестане
Пять детей оказались в числе пострадавших после аварии с участием пяти автомобилей в Карабудахкентском районе Дагестана.
Авария с участием пяти машин произошла в 08:30 мск в поселке Ачи-Су на автодороге республиканского значения.
Среди участников ДТП - пассажирская "Газель", говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану.
"По предварительным данным, автомобиль КIA выехал на встречную полосу и допустил столкновение с пассажирской "ГАЗелью". По ходу столкновения эти машины зацепили ещё три автомобиля. На месте работает оперативно-следственная группа, выясняем все обстоятельства случившегося", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" исполняющий обязанности руководителя пресс-службы МВД Дагестана Руслан Мамацаев.
По его же данным, в результате аварии пострадали 18 человек, среди них пятеро детей. Мамацаев отметил, что часть пострадавших доставлены в Избербашскую городскую больницу, часть - в Карабудахкентскую райбольницу.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минздрава Дагестана, отметив, что данные о состоянии остальных раненых выясняются.
"Кавказский узел" ранее писал о столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Карабудахкентском районе вечером 7 августа, при котором три человека погибли и двое пострадали.
источник: корреспондент "Кавказского узла"