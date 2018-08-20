20 августа 2018, 23:59

Источник сообщил об обысках в "Дагтехкадастре"

Информацию о задержании директора «Дагтехкадастра» Шамиля Алиева после обысков пресс-служба ведомства опровергла.

Как писал "Кавказский узел", в марте врио главы Дагестана Владимир Васильев распорядился установить в министерстве имущества и земельных отношений пост Росгвардии, заявив о давлении на сотрудников ведомства на фоне информации о возможном расформировании министерства. Проблема, по словам Васильева, была связана с включением в "единый кадастр" земельных участков и объектов недвижимости.

ГБУ РД «Дагтехкадастр» наделено полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости земельных участков всех форм собственности на территории Дагестана.

Сотрудники правоохранительных органов в Махачкале провели сегодня обыски в ГБУ РД «Дагтехкадастр», по итогам обысков задержан гендиректор учреждения Шамиль Алиев, сообщило сегодня со ссылкой на собственные источники РИА "Дербент".

Издание отметило, что представители правоохранительных органов и "Дагтехкадастра" "не опровергли и не подтвердили" информацию об обысках и задержании Алиева.

После появления публикаций о задержании директора пресс-служба "Дагтехкадастра" опубликовала на сайте учреждения опровержение этих данных. Сведения журналистов были названы дезинформацией.

"Директор ГБУ не задержан, учреждение работает в штатном режиме", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте учреждения.

Новости о проверках в министерствах и ведомствах Дагестана, сопровождающихся увольнением чиновников, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Магомед Сулейманов не признал вину и пожаловался на силовиков", "Глава дагестанского ФОМС заподозрен в хищении 210 миллионов", "Главврач больницы уволен после отравления детей в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 августа 2018, 00:25

20 августа 2018, 23:59

20 августа 2018, 23:42

20 августа 2018, 23:30

20 августа 2018, 22:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости