Источник сообщил об обысках в "Дагтехкадастре"

20 августа 2018, 23:59

Информацию о задержании директора «Дагтехкадастра» Шамиля Алиева после обысков пресс-служба ведомства опровергла.

Как писал "Кавказский узел", в марте врио главы Дагестана Владимир Васильев распорядился установить в министерстве имущества и земельных отношений пост Росгвардии, заявив о давлении на сотрудников ведомства на фоне информации о возможном расформировании министерства. Проблема, по словам Васильева, была связана с включением в "единый кадастр" земельных участков и объектов недвижимости.

ГБУ РД «Дагтехкадастр» наделено полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости земельных участков всех форм собственности на территории Дагестана.

Сотрудники правоохранительных органов в Махачкале провели сегодня обыски в ГБУ РД «Дагтехкадастр», по итогам обысков задержан гендиректор учреждения Шамиль Алиев, сообщило сегодня со ссылкой на собственные источники РИА "Дербент".

Издание отметило, что представители правоохранительных органов и "Дагтехкадастра" "не опровергли и не подтвердили" информацию об обысках и задержании Алиева.

После появления публикаций о задержании директора пресс-служба "Дагтехкадастра" опубликовала на сайте учреждения опровержение этих данных. Сведения журналистов были названы дезинформацией.

"Директор ГБУ не задержан, учреждение работает в штатном режиме", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте учреждения.

Новости о проверках в министерствах и ведомствах Дагестана, сопровождающихся увольнением чиновников, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".