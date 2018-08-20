20 августа 2018, 20:37

Прокуратура потребовала снести коммерческие объекты в Дагогнях

Суд удовлетворил иск о сносе строений на самовольно занятых землях в Дагестанских Огнях, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, застройщики без разрешения заняли земли, в том числе вдоль федеральной автодороги, для возведения на них коммерческих объектов.

Городской суд удовлетворил иски с требованиями освободить земельные участки, признать строения самовольными и обязать застройщиков снести их, сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

"В связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей ответственными должностными лицами администрации города прокуратурой в адрес главы городского округа внесено представление об устранении нарушения закона", - проинформировало ведомство.

Борьба с незаконными строениями в Дагестане усилилась после того, как в феврале врио главы Дагестана Владимир Васильев в ответ на критику городской архитектуры в Махачкале заявил, что будут снесены все незаконно построенные объекты.

"Кавказский узел" ранее писал, что Верховный суд Дагестана признал недействительными разрешительные документы на строительство коттеджей и обязал субарендаторов освободить земельные участки в микрорайоне "Караман-7" Махачкалы, сообщила прокуратура 1 августа. 

Примечание:

"Прокуратура добилась отмены 14 разрешений на строительство в Махачкале", "Прокуратура обязала мэрию Махачкалы привести в порядок дорогу ", "Суд оставил главного архитектора Махачкалы под стражей из-за вопросов к застройке".

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