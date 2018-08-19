Четыре человека были эвакуированы во время пожара в Анапе

19 августа 2018, 21:58

Семья из четырех человек была эвакуирована в пункт временного размещения в связи с пожаром в Анапе. Пожарные потушили огонь, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", днем 18 августа в Анапе загорелся камыш на площади 1500 квадратных метров, для тушения была задействована авиация. Пожарным удалось локализовать огонь сегодня в 15.43 мск.

Во время пожара на телефоны экстренных служб поступило 26 обращений, одно из них - с просьбой о транспортировке в пункт временного размещения, семья из четырех человек была эвакуирована, сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, огонь был потушен в 16.34 мск.

"Произведены замеры воздуха по восьми адресам, превышения предельно допустимой концентрации угарного газа не выявлено", - проинформировало МЧС.