В Анапе локализован крупный пожар

19 августа 2018, 18:02

Пожарным удалось остановить распространение огня в зарослях камыша в Анапе, площадь пожара сокращена до 200 квадратных метров.

Как сообщал "Кавказский узел", днем 18 августа в Анапе загорелся камыш на площади 1500 квадратных метров, для тушения была задействована авиация.

По данным МЧС, пожар тушат более 90 человек, задействованы 26 единиц техники. Сегодня в 15.43 мск огонь был локализован.

"Вертолетом Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России произведено 178 сливов воды (890 тонн), самолетом Бе-200 выполнено 33 сброса воды (396 тонн), площадь горения составляет очагами 200 квадратных метров", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информации о пострадавших в результате пожара нет.