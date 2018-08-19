19 августа 2018, 18:02
В Анапе локализован крупный пожар
Пожарным удалось остановить распространение огня в зарослях камыша в Анапе, площадь пожара сокращена до 200 квадратных метров.
Как сообщал "Кавказский узел", днем 18 августа в Анапе загорелся камыш на площади 1500 квадратных метров, для тушения была задействована авиация.
По данным МЧС, пожар тушат более 90 человек, задействованы 26 единиц техники. Сегодня в 15.43 мск огонь был локализован.
"Вертолетом Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России произведено 178 сливов воды (890 тонн), самолетом Бе-200 выполнено 33 сброса воды (396 тонн), площадь горения составляет очагами 200 квадратных метров", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Информации о пострадавших в результате пожара нет.
"Спасатели предупредили о пожароопасности на Кубани", "Парк развлечений закрыт на Кубани после проверки пожарной безопасности", "30 человек эвакуированы из-за пожара в общежитии Армавира".
19 августа 2018, 20:01
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19 августа 2018, 18:02
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