19 августа 2018, 18:02

В Анапе локализован крупный пожар

Пожарным удалось остановить распространение огня в зарослях камыша в Анапе, площадь пожара сокращена до 200 квадратных метров.

Как сообщал "Кавказский узел", днем 18 августа в Анапе загорелся камыш на площади 1500 квадратных метров, для тушения была задействована авиация.

По данным МЧС, пожар тушат более 90 человек, задействованы 26 единиц техники. Сегодня в 15.43 мск огонь был локализован.

"Вертолетом Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России произведено 178 сливов воды (890 тонн), самолетом Бе-200 выполнено 33 сброса воды (396 тонн), площадь горения составляет очагами 200 квадратных метров", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информации о пострадавших в результате пожара нет.

Примечание:

"Спасатели предупредили о пожароопасности на Кубани", "Парк развлечений закрыт на Кубани после проверки пожарной безопасности", "30 человек эвакуированы из-за пожара в общежитии Армавира".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 августа 2018, 20:01

19 августа 2018, 19:02

  • 1 Жители Чечни раскритиковали решение Росгвардии отметить юбилей генерала Романова

    Территориальное управление Росгвардии в Чечне объявило о подготовке к торжествам, посвященным 70-летию бывшего командующего Внутренними войсками МВД России Анатолия Романова. Романов считается одним из руководителей спецоперации в селе Самашки в 1995 году, в результате которой убито более 100 местных жителей, поэтому подобные торжества выглядят кощунственно, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

19 августа 2018, 18:02

19 августа 2018, 17:08

19 августа 2018, 16:02

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости