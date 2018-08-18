Крупный пожар произошел в Анапе

18 августа 2018, 23:37

Камыш загорелся сегодня в Анапе на площади 1500 квадратных метров, для тушения задействована авиация, сообщило МЧС. Информации о пострадавших нет.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила спасателям в 13.08 мск.

"Площадь пожара составляет очагами 1500 квадратных метров. В 16:15 (мск) вылетел для тушения вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России, приведен в готовность самолет Бе-200", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар тушат 49 человек, задействовано 15 единиц техники. "Угрозы распространения на населенный пункт нет", - проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал о крупном пожаре 17 августа на складе с ацетоном в Краснодарском крае. Пожарные потушили огонь на площади 1100 квадратных метров, пострадавших не было.