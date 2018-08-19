70 семьям потребовалась помощь спасателей из-за стихии в Грузии

19 августа 2018, 20:01

В результате стихии в Грузии повреждены здания, дороги и линии электропередачи, подтоплены жилые дома. В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 127 обращений о помощи, сообщили в ведомстве.

Как писал "Кавказский узел", град величиной с куриное яйцо уничтожил урожай винограда в Кахетии. Жители сел Ахшани и Кистаури сегодня на время перекрыли дорогу, потребовав от властей компенсировать ущерб.

В сети появилось видео стихии в Кахетии. На кадрах показаны разные улицы, на которых мощным потоком течет вода, сыплется крупный град. На одной из улиц проезжая часть между жилыми домами превратилась в реку. Ролик, опубликованный сегодня на Youtube, к 19.58 мск набрал 181 просмотр.

В результате непогоды пострадали жители и других регионов Грузии. В Тбилиси подтоплены жилые дома, магазин и школа. На Цхнетской улице провалилась земля, в результате чего были повреждены газопровод, стена здания и машина. Стена здания обрушилась на улице Макашвили. В целях безопасности перекрыта дорога между площадью Героев и улицей Тамарашвили и на Университетской улице в направлении высотного корпуса Тбилисского государственного университета, передает сегодня со ссылкой на МВД "Sputnik-Грузия".

В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии к двум часам ночи поступило 127 обращений о помощи в связи с проливным дождем в Тбилиси. Всего в период с 22:20 до 02:00 по местному времени пожарно-спасательные группы оказали помощь 70 семьям. По нескольким адресам пришлось выкачивать воду из жилых домов, сообщило ведомство.

В результате непогоды в городе Рустави и курортном поселке Цхнети сошли оползни. Стихия нанесла ущерб и жителям сел Ахметского и Телавского муниципалитетов, затопив первые этажи домов, дворы и приусадебные участки. В этих селах также уничтожен урожай, повалены деревья, повреждены дороги и линии электропередачи. В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями из Телави и Ахмета поступило более 100 вызовов с просьбой о помощи, пишет сегодня "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Тбилиси без осадков, температура воздуха +28 градусов, ветер скоростью 4 метра в секунду. Ночью осадков также не ожидается, температура снизится до +19, скорость ветра останется прежней. 20 августа без осадков, ветер усилится до 6 м/с, температура составит +27 градусов. Пользователи сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Проект доступен также и в легкой версии.