Жители Грузии потребовали от властей компенсации ущерба от града

19 августа 2018, 16:02

Град величиной с куриное яйцо уничтожил урожай винограда в Кахетии. Местные жители перекрыли дорогу, потребовав от властей компенсировать ущерб.

В результате стихии сегодня ночью уничтожен урожай в трех селах Ахметского района, жители города Телави остались без электричества. В Ахметском и Телавском районах после сильного дождя с градом были подтоплены первые этажи жилых домов, подвалы и дворы. Возникли проблемы в движении транспорта.

Жители сел Кистаури, Ахшани и Матани в Ахметском районе заявили, что понесли большой ущерб, они остались без урожая винограда и однолетних культур, пишет "Sputnik-Грузия".

Сегодня на территории муниципалитета прошла акция, в ходе которой жители сел Ахшани и Кистаури на время перекрыли центральную дорогу и потребовали от властей помощи. "Мы уничтожены, у нас ничего не осталось. Вся надежда была на этот урожай, у нас долги в банках", - цитирует участника акции Роберта Хомизури "Интерфакс".

По его словам, "власти потратили миллионы на противоградную систему в регионе, но она не была использована". "Такой стихии мы не помним. Требуем, чтобы пришли представители властей, встретились с нами и помогли. В противном случае акции будут продолжены", - сказал он.

Движение по дороге, которую перекрыли местные жители, было возобновлено после того, как туда приехала полиция. Местные власти пока не прокомментировали ситуацию в регионе и требования жителей.

"Кавказский узел" ранее писал об ущербе от града в Кахетии в сентябре 2017 года. Был нанесен урон виноградникам в селах Курдгелаури и Насамхрали Телавского района Кахетии, а на окраине Телави произошло частичное отключение электричества. Было уничтожено около 30% урожая винограда, сообщили тогда местные власти.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в административном центре Ахметского района, городе Ахмета, облачно, без осадков, температура воздуха +24 градуса, ветер 3 метра в секунду. Ночью осадков также не ожидается, температура снизится до +17 градусов, скорость ветра - до 2 м/с. 20 августа без осадков, ветер усилится до 4 м/с, температура составит +23 градуса. Пользователи сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Проект доступен также и в легкой версии.