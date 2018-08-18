Георгий Кабисов. Фото: Залина Кабисова, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2076657362557731&set=pb.100006404628598.-2207520000.1510669985.&type=3&theater

18 августа 2018, 01:02

Кабисов помещен под наблюдение врачей после голодовки в изоляторе

Защита бывшего министра связи Южной Осетии Георгия Кабисова добилась для него врачебного наблюдения после 15 дней голодовки в СИЗО. Суд рассмотрел жалобу Кабисова на продление ареста без его участия, заявила супруга чиновника.

Как сообщал "Кавказский узел", Георгий Кабисов держал голодовку в СИЗО с 13 по 27 июля, называя обвинения в хищении бюджетных средств надуманными. По словам адвоката, Кабисов потребовал очной ставки с потерпевшим по делу, проводить которую прокуратура отказалась. 20 июля прокуратура Южной Осетии озвучила сумму ущерба по делу Кабисова - 155 миллионов рублей. Прекратить голодовку Кабисова убедили его родственники после того, как его состояние ухудшилось.

Кабисов, высокопоставленный сотрудник Службы внешней разведки Южной Осетии, был задержан 7 ноября 2017 года по подозрению в превышении должностных полномочий. В июле ему предъявили обвинение: Кабисов обвинен в хищении государственной доли дивидендов на посту совета директоров "Остелекома" и легализации этих средств. 

Состояние здоровья Кабисова после голодовки сильно ухудшилось, сейчас он восстанавливается под наблюдением врачей, сообщил адвокат Кабисова Владимир Фидаров корреспонденту "Кавказского узла". "Я ходатайствовал о врачебном наблюдении. Ему предоставили врача после моего обращения ", - рассказал адвокат.

По словам супруги бывшего министра Зарины Кабисовой, после отказа от голодовки его самочувствие улучшилось. При этом женщина подчеркнула, что голодовка не повлияла на ситуацию с нарушениями прав, о которых заявлял Кабисов. "Многочисленные нарушения продолжаются. [13 августа] рассматривали нашу кассационную жалобу в Верховном суде и моего супруга даже не уведомили [о заседании], а в суде сказали, что он отказался явиться", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Кабисовой, Верховный суд оставил жалобу ее мужа без удовлетворения. Также суд оставил в силе решение о продлении срока содержания Кабисова под стражей. "Георгий не был в курсе и был возмущен, что его не вызвали", - подчеркнула она.

Защита доказывает, что в действиях Кабисова нет состава преступления, но "доводы стороны защиты в течение девяти месяцев не воспринимаются правоохранительными органами", отметил адвокат Фидаров корреспонденту "Кавказского узла".

13 августа Фидаров настаивал, чтобы жалобу бывшего главы Минсвязи рассматривали в его присутствии. "Я сел на свое место и спросил, где мой подзащитный. Мне говорят, что от него нет заявления о его желании участвовать в процессе и поэтому «мы ему не сказали». Я говорю, что надо его привезти, чтобы он отказался здесь. Они, посовещавшись на месте, проигнорировали", - приводит слова адвоката 16 августа "Эхо Кавказа".

По данным издания, суд продлил арест Кабисову 6 августа. На какой срок продлен его арест, не уточняется.

Комментариями представителей суда относительно заявления защиты Кабисова о рассмотрении жалобы в его отсутствие "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Защита сообщила об ухудшении состояния Кабисова", "Суд в Цхинвале продлил срок ареста Кабисова", "ВС Южной Осетии оставил Кабисова под стражей".

Автор: Анна Джиоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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