Суд в Цхинвале продлил срок ареста Кабисова

06 февраля 2018, 00:46

Защита бывшего министра связи Южной Осетии Георгия Кабисова просила отпустить его под домашний арест, но суд счел, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей. Сам Кабисов заявил, что готов к очным ставкам.

Как писал "Кавказский узел", высокопоставленный сотрудник Службы внешней разведки Южной Осетии, бывший министр связи республики Георгий Кабисов был задержан 7 ноября 2017 года по подозрению в превышении должностных полномочий, в его доме прошли обыски. Вместе с ним был задержан житель Цхинвала Мириан Джиоев, подозреваемый в незаконном предпринимательстве. Кабисов и Джиоев были взяты под стражу.

Дело Кабисова связано с финансовыми нарушениями в деятельности сотового оператора ЗАО "Остелеком" , сообщил "Кавказскому узлу" источник в правоохранительных органах. Верховный суд Южной Осетии 17 января отказался освободить Кабисова, хотя два бывших президента республики и депутаты парламента изъявили желание поручиться за него.

Цхинвальский городской суд 5 февраля продлил содержание Георгия Кабисова под стражей еще на два месяца, до 7 апреля 2018 года. Защита просила смягчить меру пресечения для Кабисова, но суд принял доводы обвинения, сообщил из суда корреспондент "Кавказского узла".

Во время заседания у здания суда собрались близкие и коллеги Кабисова, желающие его поддержать. Кабисов, как зачитала судья, обвинен в превышении полномочий в периоды, когда он возглавлял министерство связи Южной Осетии. Кроме того, Кабисову предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия.

Два адвоката Кабисова просили отпустить бывшего министра под домашний арест. Представитель обвинения возразил против смягчения меры пресечения для Кабисова. По мнению обвинителя, на свободе обвиняемый сможет оказывать давление на свидетелей, тогда как продление ареста позволит допросить сотрудников комитета связи, установить причастных к уголовному делу и завершить все следственные действия.

Георгий Кабисов до 2002 года десять лет проработал в КГБ Южной Осетии, а с 2003 года занимал пост замначальника Государственной охраны Южной Осетии. Минсвязи Южной Осетии он возглавлял с 2008 года, а в 2009 году возглавил преобразованное ведомство - государственный комитет информации, связи и массовых коммуникаций, говорится в биографии Кабисова, опубликованной ИА "Алания-Информ".

Кабисов в свою очередь поинтересовался, кто компенсирует причиненный его здоровью в заключении вред и моральный ущерб, если впоследствии его заключение будет признано безосновательным. Он также настаивал на проведении очных ставок, сообщил корреспондент "Кавказского узла".